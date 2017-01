Režisér Johna Wicka pripravuje celkom novú trilógiu o Highlanderovi s R-kovým ratingom

Pamätáte si ešte na snímky pod názvom Highlander, z ktorých prvá dorazila v rokou 1986? V pôvodných filmoch bol hlavným hrdinom Connor MacLeod (Christopher Lambert), nesmrteľný bojovník zo škótskych vysočín. Toho mohol zabiť len iný nesmrteľný - tým, že mu jedným efektným švihom zotne hlavu. Po celé stáročia zúri medzi týmito nadanými ľuďmi neľútostný boj. Súboj o Cenu, ktorá čaká na úplne posledného nesmrteľného. Príbeh by si určite bez najmenších problémov našiel svojich fanúšikov aj v dnešnej dobe, čoho si je vedomé štúdio Summit, ktoré sa pokúša o naštartovanie remakeu už od roku 2008, kedy sa mu vrátili práva. Odvtedy sa pri projekte vystriedalo mnoho režisérskych i scenáristických mien, naposledy sa dokonca hovorilo, že film by mohol zrežírovať Cedric Nicolas-Troyan (The Huntsman: Winter's War) s Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe. Skutočnosť je v súčasnosti ale taká, že obe tieto funkcie pravdepodobne zastúpi Chad Stahelski, režisér Johna Wicka a jeho pokračovania, ktoré vezme kiná útokom už o necelý mesiac.

Ten vraj miluje nielen filmy, ale i knihy či seriálovú verziu, a preto chce k tejto látke pristupovať s určitým rešpektom. Podľa jeho slov by sa chcel kvalitou príbehu priblížiť k pôvodnej trilógii Star Wars s tým, že feeling by sa mal niesť hlavne podľa Impérium vracia úder. Chad sa taktiež vyjadril, že scenár, ktorý má (či už v písanej podobe alebo zatiaľ len v hlave) bude rozhodne stačiť minimálne na trilógiu. Tá by mala mať dokonca R-kový rating (mládeži neprístupný pre veľké množstvo drsných scén, krvi a vulgárneho slovníka) a úroveň by vraj mala byť na vyrovnanej úrovni, narozdiel od pôvodných filmov. Na hudbe už teraz pracuje Tyler Bates (John Wick 1&2, Guardians of the Galaxy 1&2), ktorý bude mať čo robiť, aby prekonal soundtrack k prvému filmu z roku 1986. K nemu vtedy skupina Queen nahrala skladby ako Princess of the Universe, It´s a kind of Magic, Don´t lose your head a Who Wants to live forever, čo rozhodne nie je málo.

O obsadení nevieme vôbec nič, no v poslednom čase sa šuškalo aj o Ryanovi Reynoldsovi, čo dáva zmysel, keďže spolurežisér prvého Johna Wicka, David Leitch, prevzal réžiu pokračovania Deadpoola. Pokiaľ sa ale objaví niečo nové, či už o deji alebo obsadení, istotne vás o tom budeme informovať na našom webe. Veríme, že sa všetko podarí priviesť do zdarného konca. Highlander z roku 1986 je síce klasikou, ale ak by sa dočkal kvalitného rebootu, určite by sa nikto nehneval. Predsa len, tá mytológia má stále niečo do seba.