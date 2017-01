Nepovedal jediné slovo, no aj tak sme plakali od smiechu. Mr. Bean vedel rozosmiať každú jednu generáciu

Na naše detstvo máme množstvo nostalgických spomienok, či už ide o zážitky, filmy, seriály, predmety, sladkosti či mnohé ďalšie veci a aj dnes si zaspomíname na vec, ktorá nám spríjemňovala detstvo. Presnejšie nám spôsobovala slzy, no našťastie tie od smiechu a najlepší na tom je fakt, že hlavná postava pri tom nepovedala ani slovo. Reč je, samozrejme, o legendárnom britskom sitkome Mr. Bean a hercovi Rowanovi Atkinsonovi, ktorý dokázal rozosmiať hneď niekoľko generácií, a to ani nemusel povedať nielen vetu, ale ani slovo. Pilot mal premiéru ešte v roku 1990 a okrem seriálu sme sa dočkali aj filmov. Poďme si teda zaspomínať na pamätné skeče, počas ktorých sme sa nevedeli prestať smiať.

The Curse of Mr. Bean, tretí skeč

A už pri prvom skeči v našom zozname zažijete neskutočnú nostalgiu. V tejto časti sa Mr. Bean vydáva do parku, aby sa konečne najedol. Ani takáto jednoduchá činnosť však nie je v jeho podaní ani zďaleka jednoduchá a svoj sendvič si robí naozaj divnými spôsobmi. Aby ho rozrezal, použije nožničky, maslo si roztiera kreditnou kartou a napríklad taký šalát si očistí vo vedľajšej fontánke a následne ho utrie ponožkou. Všetko s údivom sleduje vedľa sediaci pán (Angus Deayton). Mr. Bean si pre nás v tejto časti pripravil aj ďalšie pre neho typické momenty a vy si ich radšej v kľude opäť sami vychutnajte.

The Curse of Mr. Bean, prvý skeč

Tretia epizóda seriálu ponúka aj ďalší zábavný skeč (ale veď vlastne to sú asi všetky), tentoraz sa odohráva na kúpalisku. Aj on v sebe na tomto mieste našiel kus dieťaťa a keď videl, ako sa deti šmýkajú do vody, aj on si musel vyskúšať oranžovú šmykľavku v tvare sloníka. Hoci má dĺžku len pár desiatok centimetrov, Mr. Beanovi robí obrovské problémy, no ani to ho nezastaví, aby išiel na skokanský mostík. A skutočná zábava začína práve vtedy.

The Trouble with Mr. Bean, prvý skeč

Piata epizóda seriálu začína skečom, počas ktorého sa vieme aspoň na začiatku vžiť do Mr. Beanovej situácie. Nastavených niekoľko budíkov, no neprebudí ho ani jeden, keďže vlastne ani nemá v úmysle z postele vstať a budík skončí v pohári s vodou. Nakoniec sa však konečne donúti vstať, no uvedomí si, že mešká ku svojmu zubárovi a obliecť sa tak bude musieť cestou k nemu. Zatiaľ čo bude šoférovať. A k tomu samozrejme si aj umyť zuby. A je vám asi jasné, ako sa mu to darí.

The Trouble with Mr. Bean,druhý skeč

Keď už teda vieme, že Mr. Bean smeruje k zubárovi, je nám jasné, že aj tam sa bude diať veľa zábavy a musíme tak sem zaradiť aj tento skeč. Mimochodom, na oficiálnom YouTube kanáli Mr. Beana má cez 100 miliónov pozretí. Už v samotnej čakárni sa postará o rozruch kvôli komiksu, no skutočnú "zábavu" si užije až samotný zubár. Beanovi je jedno, že nemá žiadnu kvalifikáciu, on je ale jednoducho neskutočne zvedavý a žiadny nástroj nie je pred ním v bezpečí.

Merry Christmas, Mr. Bean, prvý skeč

Ani počas Štedrého večera nedá Mr. Bean ľuďom pokoj. Zrovna v najpokojnejší deň v roku sa vyberie do obchodu, už aj platí a keď už všetko vyzerá tak, že nespôsobí problémy, všimne si Betlehem, kde teda vidíme zobrazenie narodenia Krista. Mr. Bean je okrem iného aj skvelý režisér, a tak sa rozhodne jasličky spraviť vlastným spôsobom, a to teda poriadne bizarným. V jeho scéne narodenia Krista nechýba tak napríklad ani armáda, helikoptéra či dinosaurus. Naozaj nemáme čo vytknúť.

Mr. Bean, prvý skeč

Pozrieme sa aj na prvé dva skeče, ktoré celé šialenstvo okolo Mr. Beana začali. V tom prvom sa vydáva na skúšku z matematiky a v nej nájdeme hneď niekoľko legendárnych momentov. Neskutočne veľa pier, lebo veď neviete, či sa náhodou všetky nevypíšu, talizman pre šťastie a hlavne pohľad Mr. Beana na jeho test sú veci, na ktoré nikdy nezabudneme. Našťastie, vedľa neho sedí študent, ktorý vyzerá, že problémy s matematikou nemá, a tak sa môže začať nenápadné opisovanie. Iba že by také nenápadné vôbec nebolo.

Mr. Bean, druhý skeč

Hoci mu test zrovna najlepšie nevyšiel, hodil to za hlavu a v nasledujúcom skeči rovnakej epizódy smeruje Mr. Bean na pláž. Na ňu však dorazil v jeho typickom obleku a plavky tak stále nemá na sebe. Na pláži však nie je sám a nasleduje tak séria pokusov, aby sa neodhalil pred vedľa sediacim mužom v slnečných okuliaroch na lehátku. Alebo to predsa len neboli slnečné okuliare?

Do It Yourself, Mr. Bean, prvý skeč

Ako sme sa presvedčili už vyššie, aj na Vianoce je s Mr. Beanom poriadna zábava a je tak teda jasné, že si ju užijeme aj počas silvestrovských osláv. Na tieto oslavy sa neskutočne tešil a rozhodol sa spraviť byt, na ktorý zavolal svojich dvoch najlepších kamarátov, Ruperta a Huberta. Aj na samotnej príprave izby si dal záležať a stoličky efektne usporiadal do kruhu. Rupert a Hubert si po príchode uvedomujú, že takúto party asi zrovna nečakali, a to hlavne v momente, kedy si musia nasadiť čapice vytvorené z novín a jedinou formou zábavy je hrajúce rádio. Keď však príde na rad čas občerstvenia, Mr. Bean zistí, že má problémy nielen s jedlom, ale aj so šampanským a ako už napovedá názov epizódy, bude sa musieť vynájsť a my si tak opäť užijeme veľa zábavy.

Merry Christmas, Mr. Bean, druhý skeč

Už úvodný skeč tejto epizódy s jasličkami bol neskutočne zábavný, no zábava nepoľavuje ani v tom druhom. Skeč začína stretnutím Mr. Beana s jeho priateľkou, ktorá mu ukáže krásny prsteň vo výklade obchodu a dúfa, že jej priateľ pochopí, kam tým mieri. Neskôr podvodom vyhráva súťaž o moriaka a zažije ďalšie pre neho typické momenty, no dva najzábavnejšie momenty sa týkajú jeho kuchynského súboja s moriakom a hlavne jeho darčeku pre svoju priateľku, keďže klasicky nepochopil, kam svojím gestom mierila. Bolo nám jej síce ľúto, ale aspoň sme sa zasmiali.

Keď Mr. Bean hviezdil počas otváracieho ceremoniálu OH

Seriál Mr. Bean má množstvo perfektných epizód a mohla sa tu ocitnúť každá jedna (napríklad tá z kaderníctva). No rozhodli sme sa sem zahrnúť moment, ktorý síce nepochádza zo seriálu, ale tento moment potvrdil, že Rowan Atkinson má stále formu a stále vie rozosmiať každú generáciu. A to bez vydania slova. Stalo sa tak počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Londýne, kedy klasicky strhol celú pozornosť len a len na seba.