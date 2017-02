Leonardo DiCaprio bude bojovat proti italské mafii ve svém příštím filmu, který bude i produkovat

Loňský výherce Oscara, aktivista za životní prostředí a především skvělý herec Leonardo DiCaprio byl potvrzen pro hlavní roli v nadcházejícím snímku The Black Hand. Ten bude vycházet ze zatím nevydané knihy Stephana Taltyho, jež bude vyprávět skutečný příběh jednoho člověka a jeho osobního boje s organizovaným zločinem v Americe. Magazín Deadline uveřejnil, že si Leo zahraje ústřední postavu filmu, a tedy newyorského policistu Josepha Petrosina a zároveň bude snímek i produkovat. Adaptace se ujalo studio Paramount Pictures, které momentálně hledá scénáristů, který by příběh dostatečně kvalitně zpracoval na stříbrné plátno. Produkce se ujmou i Jeremy Bell, Ellen Goldsmith-Vein a Nathaniel Posey.

Kniha The Black Hand vyjde v dubnu a její děj bude následující: Začátkem léta roku 1903 naplnil New York a později celou zemi strach. Děti italských přistěhovalců byly unášeny, a desítky nevinných obětí byly postříleny. Soudcům, senátorům a boháčům bylo vyhrožováno hrůznými vraždami. Pachatelé se však zdáli být všudypřítomní a neviditelní. Jejich jedinou vizitkou byl symbol černé ruky. Zločiny naplnily americký tisk a rozvášnily etnické napětí. Pak ale nastoupil na scénu Joseph Petrosino. Nazývali ho italským Sherlockem, geniálním detektivem a mistrem převleků. A jak se zločinecké aktivity Černé ruky rozšiřovaly, Petrosino posbíral poslední síly a jejich síť zlikvidoval předtím, než byly Spojené státy uvrženy do protiimigrantské katastrofy. Petrosinova cesta za potřením italské kriminální skupiny musel až do Sicílie, avšak za strašlivou cenu. Vypadá to tedy, že o zajímavý děj rozhodně nebude nouze. Těšíte se na Lea v roli neohroženého detektiva bojujícího proti italské mafii?