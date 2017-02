Johnny Knoxville z Jackass otvorí vo svojej novej komédii vlastný zábavný park, nedopadne to však podľa predstáv jeho návštevníkov

Johnnyho Knoxvilla poznajú najmä fanúšikovia seriálovej, ale aj komickej filmovej série Jackass. Okrem tradičných zábavných výtržností a kaskadérských kúskov s kamarátmi zahviezdil aj v pár ďalších filmoch, no a už je známe, že chystá ďalší projekt. Podľa informácii ide o spoluprácu so štúdiom Paramount a ak si myslíte, že ide o iný žáner ako komédiu, mýlite sa. Snímka Action Park sa bude točiť okolo Knoxvilla a jeho známych, ktorí nadizajnovali a operovali svoj vlastný zábavný park. A to pre jeho návštevníkov nemôže dopadnúť dobre. Samotný Johnny napíše scénár a o réžiu sa postará pomerne neznámy Tim Kirkby. Zatiaľ nevieme s určitosťou povedať, kedy film vyjde, avšak budeme si musieť nejakú chvíľu počkať. Oficiálne natáčanie začína tento marec kdesi v južnej Afrike.

