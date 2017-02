HBO pripravuje dokumentárny film o vzniku kultového Krstného otca

Absolútny klenot kinematografie, druhé miesto v zozname 100 najlepších filmov (rebríček zostavovaný American Film Institute, na prvej priečke právom Citizen Kane), naštartovanie kariéry Al Pacina, Cena Akadémie za najlepšiu snímku, adaptovaný scenár a pre Marlona Branda ako herca v hlavnej úlohe. V skratke povedané, Krstného otca buď milujete, alebo ste ho ešte nevideli a nemáte akékoľvek právo označovať sa za znalca a milovníka filmu ako takého. Snímka na motívy knihy Maria Puza (od slova do slova, na tom si režisér Francis Ford Coppola potrpel) zachytáva príbeh newyorskej mafiánskej rodiny, na čele ktorej stojí don Vito Corleone (Marlon Brando) a odohráva sa v rokoch 1945 - 55. Počas toho obdobia zaznamenáva prudký rozmach organizovaného zločinu po skončení 2. svetovej vojny. 45 rokov po uvedení prvého filmu z trilógie sa začína pracovať na celovečernom hranom filme, ktorý nám má ukázať, ako Krstný otec postupne vznikol.

Financovať projekt bude HBO a projekt ponesie názov Francis and The Godfather. Vychádzať sa bude zo scenára Andrewa Farottea (Dwelling), ktorý sa v roku 2015 dostal na Black List najlepších, doposiaľ nesfilmovaných skriptov. O režisérovi či obsadených hercoch momentálne nevieme absolútne nič, no už teraz sa pri predstave mladého Francisa Coppolu tvrdo pracujúcom na scenári, momente obsadenia Pacina a Branda do hlavných úloh či situácií, kedy sa samotný režisér nebál spolupracovať so skutočnou mafiou, tešíme do kina. Zdieľate s nami podobný názor?