Dojímavý príbeh psíka, ktorý celé desaťročia hľadá zmysel života, rozplače každého milovníka zvierat (Recenzia)

Pred pár rokmi sa našim kinám prekvapivo vyhol nemilosrdne citovo vydieračský Hačikó - príbeh psa. Po uvedení na domácich nosičoch si však našiel mnoho priaznivcov. Jeho režisér teraz prichádza so svojim ďalším dielom venujúcemu sa najlepšiemu priateľovi človeka. A ak ste boli spokojní so skutočným príbehom oddaného psa, mal by na vás zapôsobiť aj tento počin. Minimálne kvôli tomu, že má chytľavú štruktúru. Príbeh je totiž rozprávaný, ako už napovedá názov, skrz psiu dušu. Tá sa počas piatich desaťročí prevteľuje do rôznych psov s rôznymi pánmi a hľadá zmysel svojej existencie a účel poslania tohto úžasného tvora.

Psia duša rozhodne nie je filmom pre recenzentov. Jeho cieľovkou sú ľudia milujúci štvornohých chlpáčov. Ja síce psa mám, no tu sa venujeme filmom a tento objektívne nie je veľmi vydarený. No v žiadnom prípade nejde ani o úplne zlý kúsok. Ale začneme kladne. Publikum, pre ktoré je určený, bude určite spokojné. Dostane presne to, čo sľubujú jeho propagačné materiály. A teda mnoho milých scén s rozkošnými psíkmi, navyše doprevádzané vtipným komentovaním z psieho pohľadu. Je to občas veselé, občas smutné a pri každej smrti sa budete vyhovárať, že vám niečo padlo do oka. Lasse Hallström (Pravidlá muštárne, Čokoláda) je skúsený režisér a jednotlivé obrazy majú svoje čaro. Herci sú sympatickí, kamera jemne gýčová a hudba Rachel Portmanovej správne dojímavá. Snímka rýchlo ubieha a 100 minútovú stopáž prežijú aj diváci, ktorí na návštevy kina nie sú zvyknutí. Navyše, ak nechcete, nemusíte sa ani trápiť čítaním titulkov, pretože distribútor zacítil potenciál na veľký komerčný hit, a tak je k dispozícii aj verzia s českým dabingom. Ak ste navnadení a máte pocit, že tvorcovia natočili film pre vás, prestaňte čítať, zabudnite na chvíľu na nepríjemný a obludne prepálený škandál sprevádzajúci natáčanie a upaľujte do kina. Budete mať úžasný zážitok a možno to bude pre vás najlepšie dielo za posledné roky. No ak chcete vidieť skutočné kvalitný kúsok, majte sa na pozore a čítajte ďalej.

Nový zárez do Hallströmovej filmografie obrovsky mrhá svojím potenciálom. Striedanie dojímavých, hladivých a humorných scén je veľmi nevyvážené. A to hlavne vďaka nie príliš šťastnému scenáru. Udalosti sa iba dejú a ich vrcholy sú slabo pripravené, takže nikdy nedokážu city zasiahnuť na plno. Ide sa až príliš na prvú signálnu, skúsení tvorcovia si odpracovavajú svoj jemný nadštandard a nie sú schopní priniesť nič skutočne pôsobivé alebo nezabudnuteľné. Možno je chyba už v knižnej predlohe, no pravdepodobnejší je variant nie úplne šťastného adaptovania zo strany neskúsenej scenáristky. Navyše sa v závere uhne od realistickej (v rámci možností) štylizácie a tvorcovia pripravia cynickejšie naladenému divákovi priestor pre nejeden facepalm. Horšie však je, že vnútorný psí monológ je takmer úplne bez nápadov a až na pár scén (mačka, bozkávanie) nejde o nič čo, by vás prekvapilo, zarazilo do sedačky alebo dalo výraznejšie zabrať vašej bránici.

Na vine je však veľmi pravdepodobne aj príšerný dabing. Navyše ani jeden z aspektov filmu nie je príliš originálny. Podobné veci zvládala (z detskej perspektívy) omnoho kreatívnejšie pozabudnutá hitovka Pozri, kto to hovorí. So štruktúrou zvieraťa stretávajúcim sa s viacerými ľuďmi pracoval už kruto nedocenený Vojnový kôň a robil to pôsobivejšie a efektnejšie. Tu sa iba odškrtávajú rôzne životy bez akejkoľvek emočnej alebo logickej náväznosti a bolo by úplne jedno, keby sme reinkarnácií videli o dve menej alebo o desať viac. Emočný dopad by bol rovnaký. Keď sme už pri tom porovnávaní, tak príbuzný Marley a ja je kvalitatívne v úplne inej lige. Narozdiel od tejto pecky chýba aktuálnemu počinu citlivosť a dotyk človečiny. Ide sa na istotu, pretože tvorcovia vedia, že ústredný chytľavý nápad bude väčšine divákov stačiť. A je to škoda, pretože tu boli karty rozdané na omnoho lepšiu citovú partiu.

Psia duša je profesionálne urobený výrobok pre svoju cieľovú skupinu, no bez výraznejšieho dopadu. Záverečné číselné hodnotenie 6,5/10 tak treba brať ako odrazový mostík, ku ktorému budú psíčkari veľa pripočítavať a milovníci skutočne kvalitných filmov niečo odpočítavať. Je na vás, do ktorej skupiny sa zaradíte.

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10