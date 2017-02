Scarlett Johansson je v mysterióznej ukážke z akčného sci-fi Ghost in the Shell ochotná bojovať za to, čo jej ukradli

Ten druhý plnohodnotný trailer pre akčné sci-fi s názvom Ghost in the Shell, na ktorý už istú dobu tak netrpezlivo čakáme, si dáva teda poriadne načas. Našťastie sa ale blíži každoročná a zároveň aj celým svetom sledovaná športová udalosť menom Super Bowl. Vďaka nej bol totiž zverejnený aspoň krátky televízny spot, ktorý nám opäť raz ponúkol niekoľko vizuálne atraktívnych a celkom nových záberov. No a všetkých fanúšikov predlohy určite poteší skutočnosť, že v ňom hrá aj vynikajúci hudobný doprovod od japonského skladateľa Kenjiho Kawaia, známy už zo slávneho japonského animáku z roku 1995. My na záver už iba dodáme, že premiéra snímky je u nás naplánovaná na 30. marca 2017 a pre viac informácií o príbehu či obsadení klikajte sem.

