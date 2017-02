Logan môže byť najlepším komiksovým filmom vôbec. Čo nové pred premiérou prezradili herci a režisér?

Už len niečo vyše mesiaca (7. marec) nás delí od premiéry najočakávanejšej komiksovej snímky tohto roka, ktorou je bez akýchkoľvek pochybností Logan. Ten nám predstaví Hugha Jackmana vo svojom finálnom vystúpení v úlohe Wolverina a reklamná kampaň či trailery (prvý bol bezpochyby lepší aj vďaka skladbe Hurt od Johnnyho Casha) odviedli svoju úlohu bravúrne, keďže sa každý fanúšik už nevie dočkať. Pokiaľ sa o filme chcete dozvedieť všetko podstatné, klikajte na toto vlákno. Tentokrát si zase zhrnieme posledné novinky, ktoré sa týkajú psychického a fyzického rozpoloženia hlavných hrdinov. To nám v skratke zhrnul v jednom staršom rozhovore aj samotný režisér James Mangold nasledovne: „Sme v budúcnosti, za epilógom z Days of Future Past a každú z postáv nájdeme v o čosi reálnejších podmienkach. No dôjde aj na otázky ohľadom starnutia, samoty a tiež hľadania miesta, kam by mohli jednotlivci patriť. Som pre svet ešte užitočný? Videl som to ako príležitosť. Tieto postavy sme už v akcii zažili, a to pri zachraňovaní sveta. Čo sa však stane, ak ste na dôchodku a vaša kariéra je na konci? Predstava, že mutanti už nie sú pre svet užitoční a nedokážu robiť veci tak ako predtým, bola pre mňa nesmierne zaujímavá. Ich schopnosti oslabli vekom.“

Uvedomujeme si, že Logan nám predstaví našich hrdinov omnoho viac ako obyčajných ľudí než ako mutantov, pričom budú k smrti oveľa viac bližšie než kedykoľvek predtým. To dokazuje aj strata schopnosti vyliečiť sa a rýchlo zregenerovať, ktorou náš hlavný hrdina disponoval. Ako dôkaz môžeme vidieť desiatky jaziev po celom tele a asi nikoho neprekvapí, keď mnohí diskutujúci na internete dospievajú k názoru, že Wolverine odíde na večnosť spolu s odchodom Hugha Jackmana. Stupňujúcu bolesť sa Wolverine snaží zaháňať kombináciou alkoholu s práškami, čo mu na celkovom zdraví istotne nijakým spôsobom nepomáha. Herec sa na vyobrazenie psychicky zničeného mutanta pripravoval podľa starého triku herca Jima Broadbenta. Na svoju pätu si prilepil kamienok, aby si pripomenul bolesť a začal krívať. „Jeho telo bolí, jeho kĺby bolia, jeho srdce bolí. Psychicky je úplne zničený. Aké sú vlastne poškodenia okrem tých fyzických, ktoré si Wolverine za tie roky so sebou nesie?“ vyjadril sa Jackman.

Počas tvorby tohto článku sa na internete objavila aj oficiálny údaj o dĺžke filmu. Ten svetlo sveta uzrel skrz Berlin International Film Festival, ktorý vám bude známejší pod kratším názvom Berlinale. Na webových stránkach festivalu sa objavila aj nová synopsa, ktorá Wolverina predstavuje ešte v temnejšom a zničenejšom svete, pričom dĺžka snímky je presne dve hodiny a pätnásť minút (135 minút). V poslednom období sa na internete v hojnom množstve preberá aj pomerne banálna vec, ktorá ale fanúšikom nedá spávať. Ide o to, že Xavier a.k.a. Professor X má vlasy. Na prvý pohľad možno úplne obyčajná vec, no pokiaľ sa nad tým zamyslíme a premietneme si celú filmovú sériu X-Men, tento detail je skutočne relevantný. Sám režisér sa vyjadril, že chápe rozhorčenie i vyvolanú diskusiu, dokonca on sám tento krok nazval svätokrádežou. Obhajuje to ale vlastnou teóriou, pri ktorej prišiel Xavier o svoje vlasy tým, že bol tak neuveriteľne zaneprázdnený, až vlasy „nemali čas“ rásť. Teraz ale stojí na sklonku života a jeho mentálne uvažovanie sa spomaľuje. Priznávame, že hlavu aj pätu to má, no v konečnom dôsledku to bude väčšine divákov jedno a zarytým komiksovým fanúšikom nezostane aj tak nič iné, než tých pár bielych vlasov predýchať.

Okrem Jackmana, Stewarta a Holbrooka (záporák, inak známy zo seriálu Narcos) uvidíme aj hercov, ako napríklad: Stephen Merchant (Caliban z X-Men: Apocalypse, akurát preobsadený), Richard E. Grant, Eriq La Salle či Elise Neal. Pôjde o tvrdé necenzurované R-ko, režisérom je James Mangold, ktorý sa postaral aj o predošlú Wolvieho sólovku a o scenár vyšiel z hlavy Davida Jamesa Kellyho. Dej zasadený do blízkej budúcnosti (hovorilo sa o roku 2031, no podľa najnovších informácií je zase aktuálny rok 2029), kedy už mutanti dávno nechodia po Zemi v tak hojnom počte, ako kedysi, bude sčasti inšpirovaný komiksom Old Man Logan. Veci sa však skomplikujú, keď sa na scéne objaví Laura Kinney alias X-23, dievčenský klon Wolverina, ktorý vytvorila spoločnosť Essex na základe jeho krvi a DNA (ak ste videli X-Men: Apocalypse, viete, o čom hovoríme). Už na jej konci nám Foxovia teasovali hlavného záporáka pre budúcich X-Men, prípadne práve pre Wolverina. Tešíte sa rovnako tak, ako my?