Optimus Prime vs Bumblebee! Najnovšia ukážka z Transformers 5 vnadí na kolosálnu deštrukciu

Už to začína, ľudia. Super Bowl sa blíži a s ním aj vydávanie mnohých trailerov, informácií a hlavne spotov s označením Super Bowl, ktoré zväčša oplývajú dĺžkou 30 sekúnd, pričom sa snažia odpromovať danú snímku v čo najlepšom svetle. V nasledujúcich dňoch bude teda množstvo "trailerových" noviniek. Včera sme tu mali Ghost in the Shell, dnešok zase patrí Transformerom. Veľa nových informácií sme sa nedozvedeli, vyšla však aspoň oficiálna synopsa.

Tá hovorí o masovej deštrukcii, zániku jedného zo svetov (nášho alebo ich) a taktiež veľkej vojne, v ktorej sú Transformeri a ľudia. Planétu sa vďaka tajomstvám robotických mimozemšťanov ukrytých hlboko pod zemou v prachom zaprášenej histórii Zeme budú snažiť zachrániť Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, anglický panovník (Sir Anthony Hopkins) a oxfordská profesorka (Laura Haddock). Michael Bay zároveň chválil writers room (skupina scenáristov, ktorá pracuje na celom plánovanom vesmíre Transformers filmov, vrátane pokračovaní, prequelov či spin-offov, viac sa o tom dočítate tu) a vyhlásil, že The Last Knight je skutočne jeho posledným filmom v sérii. Ťažko povedať, či tomu môžeme veriť, keďže pri tom spomínal aj všetky úžasné chvíle prežité počas natáčania a všetko to dobro, ktoré táto séria svetu prináša (napríklad Make a Wish Foundation). Taktiež dodal, že The Last Knight oplýva mytológiou tohto sveta, akú sme ešte v sérii nevideli. Scenáristi konzultovali históriu, budúcnosť a mytológiou sveta Transformerov s mnohými odborníkmi priamo z Hasbro. Nové video nám toho veľa neprezrádza, no už teraz vieme, že na súboj Bumblebeeho a Optimusa skutočne dôjde. Z akých dôvodov, to ešte netušíme. Dozvieme sa to však 23. júna 2017, kedy Transformers: The Last Knight prichádza do kín.





Príbeh sa zostavil podľa scenára od Arta Marcuma, Matta Hollowaya (Iron Man) a Kena Nolana a jeho časť by sa mala odohrávať aj vo vesmíre, kde by sme mali prvýkrát uvidieť záporáka Unicrona. Ak sa o snímke chcete dozvedieť viac a pozrieť sa na prvé zábery z natáčania, potvrdených robotov pre ďalšie diely a taktiež zistiť, čo nám ponúkne budúcnosť tohto previazaného sveta, vstúpte do tohto vlákna.



Nasledovať bude TF 6 (8. júna 2018), no a o rok neskôr (28. júna 2019) dorazí Transformers 7 (takže si to Bay natočiť všetko jednoducho nestihne). Hovorí sa aj o tom, že 6. diel bude v skutočnosti spin-off o Bumblebeem, o ktorom sa dávnejšie dosť nahlas špekulovalo. Paramount by tak okopíroval model Disney, ktoré vydáva každé dva roky epizódy Star Wars, pričom medzi nimi budú prichádzať spin-offy. Nepoznáme žiadne detaily, ako príbehové, tak ani to, kto sa postará o scenár či réžiu. Dôležité je, že Transformeri nám už asi nikdy nedajú pokoj a Super Bowly sa už bez tejto ságy nezaobídu. Tento prepojený filmový svet sa plánuje už dlhé mesiace, ak nie pomaly aj rok-dva. Šéfovať by mu mal Akiva Goldsman (Ja legenda, A Beautiful Mind, ale aj režijný debut - prepadák Winter’s Tale). Údajne nenapíše ani jeden scenár, no postará sa o to, aby ich napísali tí správni ľudia. V spolupráci s Michaelom Bayom teda dohliadnu na každý jeden projekt. Viac informácií sa dozviete v tomto článku.