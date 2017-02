Ženy degradované na rodenie detí bojujú o prežitie v totalitnom štáte. Nový trailer sci-fi seriálu The Handmaid's Tale láka na herecky silný a vizuálne podmanivý zážitok

Ako to už býva, pri príležitosti Super Bowlu sa nám vyrojí hneď niekoľko nových trailerov. Inak tomu nebude ani v prípade seriálu The Handmaid's Tale, ktorého prvý teaser sme si preklepli tu. Spoločnosť Hulu v novej upútavke láka na vizuálne strhujúci a v rámci možností dosť drsný príbeh o prežití v teokraticko-fašistickom štáte. V tejto neveselej budúcnosti sú ženy degradované len na rodenie detí a každý občan je pod absolútnou kontrolou štátu. Evidentne sa môžeme tešiť na originálne prostredie a zaujímavé postavy. Miniséria bude vychádzať z rovnomenného románu Margaret Atwood a v desiatich dieloch sa nám predstavia herci, ako Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, Madeline Brewer, Ann Dowd a O-T Fagbenle. O scenár a produkciu sa postaral Bruce Miller (The 4400) a premiéry sa dočkáme 26. apríla 2017.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.