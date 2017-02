Charlie Hunnam se v novém traileru vydá mezi divochy do Amazonie, aby nalezl ztracenou civilizaci

Nadcházejícímu dobrodružnému snímku The Lost City of Z jsme se věnovali už dříve. Počin režiséra Jamese Graye však přichází s dalším trailerem, který je doplněn novými záběry. Opět jsme tak zavedeni do dobrodružného příběhu, v němž si hlavní roli plukovníka Percivala Fawcetta, který pátrá po tajemném městě v Amazonii, zahraje Charlie Hunnam. Film je adaptací knihy od Davida Granna, která vyšla pod názvem The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon a vypráví o cestě dobrodruha do Amazonie na počátku 20. století, který objeví důkazy o dříve neznámé, vyspělé civilizaci.

Přesto, že je zesměšňován vědeckou obcí, která domorodé obyvatelstvo považuje za divochy, vrací se odhodlaný Fawcett stále znovu a znovu do džungle ve snaze prokázat svoji pravdu. Stojí za ním jeho oddaná manželka (Sienna Miller), syn (Tom Holland) a pobočník (Robert Pattinson), a to až do roku 1925, kdy Fawcett záhadně zmizí. Premiéra v Česku je naplánována na 20. dubna (apríl) 2017, slovenská bude ještě určena. Zatím to ale podle ukázek vypadá, že se dočkáme netradičního dobrodružného filmu, který nás naplní adrenalinem. Tak doufejme, že trailer neklame a že se máme na co těšit.