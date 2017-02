Pokračovanie zábavného Lego Movie mení režiséra a scénár. Nahliadnite aj na prvú fotku z očakávaného The Lego Ninjago

Animák The Lego Movie nás svojím netradičným spracovaním očaril a ako už iste viete, čoskoro sa dočkáme okrem Batmanovej sólovky aj jeho pokračovania. O scénári Phila Lorda a Chrisa Millera sme si pár informácii povedali už v minulom článku, a dnes k faktom doplníme čosi viac. Samotný príbeh sequelu nakoniec ešte doupravil Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman). Minulý rok sa na post režiséra dostal nováčik Rob Schrab, avšak kvôli rozdielným predstavám o filme a nezhodách so štúdiom projekt opustil. Na jeho miesto zasadol skúsenejší Mike Mitchell (Trolls, Shrek Forever After) a rovnako sa pozmenil aj dátum premiéry. Snímku uvidíme až 7. februára 2019. Dej sa zatiaľ drží pod pokličkou, ale my vás budeme s pribúdajúcimi faktami postupne informovať.

Svoj postupný príchod do kín dáva najavo aj ďalší zo série Lego filmov, a to The Lego Ninjago Movie. Štúdio Warner Bros. Pictures vydalo do sveta prvý obrázok, ktorý nájdete nižšie. O deji sa viac dozviete v tomto článku a my dopĺňame, že sa projekt dostane na strieborné plátno o čosi skorej, než vyššie uvedený film. Do kalendára si môžete zapísať 21. september 2017.

Pssst. Hey, you, we've got the first look at @wbpictures' #LEGONINJAGOmovie. Stay tuned for more this weekend... pic.twitter.com/aLAkhm06OZ — USA TODAY Life (@usatodaylife) February 3, 2017