Pokračovanie siedmej série The Walking Dead sa podľa nového videa ponesie v znamení vytvárania spojenectiev a príprav na vojnu proti Neganovi

Tradičná zimná prestávka vo vysielaní seriálu The Walking Dead sa blíži ku svojmu koncu a my si už o niekoľko málo dní budeme môcť opäť raz vychutnať návrat do veľmi dobre známeho sveta zombie apokalypsy. No a zatiaľ čo prvá polovica siedmej série bola o jednotlivých postavách, ktoré sa vyrovnávali s obrovskou traumou spôsobenou Neganom a jeho činmi, tá druhá sa zameria na Rickovu skupinu pri zhromažďovaní zásob či verbovaní ďalších členov s cieľom odstrániť Negana raz a navždy. Oficiálna synopsa nadchádzajúcej, teda už v poradí deviatej epizódy s názvom Rock in the Road navyše hovorí o tom, že budeme sledovať Ricka, Daryla a ostatných pri plánovaní ďalších krokov proti Neganovi a jeho Spasiteľom. Začnú sa prípravy na vojnu a Rick sa zoznámi s novou komunitou. A v rovnakom duchu sa nesie aj nižšie priložené promo video k nadchádzajúcim častiam. V ňom sa najprv dočkáme krátkej rekapitulácie predošlých udalostí a následne na to aj niekoľkých celkom nových záberov, ktoré sa nás snažia nalákať prísľubom väčšej dávky napätia a akcie. Koniec koncov, presvedčte sa sami. My na záver už iba dodáme, že pokračovanie siedmej série je naplánované na 12. februára 2017.

