Piráti Karibiku čelia v traileri plnom morských bitiek besneniu kapitána Salazara, ktoré môže zastaviť jedine Jack Sparrow

Popri všetkých novinkách vo forme krátkych spotov a trailerov si svoje miesto na Super Bowle získala aj upútavka na veľkolepé pokračovanie Pirátov Karibiku s podtitulkom Dead Men Tell No Tales. Od posledného dielu ságy ubehlo už takmer šesť rokov a my netrpezlivo túžime opäť vidieť Johnnyho Deppa v role kapitána Jacka Sparrowa. Čakanie sa nám skrátilo už premiérou prvého teaser traileru, ktorý predstavil tajomného záporáka, kapitána Salazara, (Javier Bardem) a jeho posádku pirátskych duchov.

Problémy začnú v momente, kedy z takzvaného Diablovho trojuholníka unikne vyššie spomínaný a smrteľne nebezpečný kapitán Salazar, ktorý je odhodlaný zabiť všetkých pirátov na mori vrátane nášho obľúbeného Jacka Sparrowa. Jeho šanca na prežitie leží v legendárnom Poseidónovom trojzubci. Vydáva sa ho teda hľadať, avšak bude musieť uzatvoriť spojenectvo s astronómkou Carinou Smyth (Kaya Scodelario) a Henrym (Benton Thwaites). Iste vás poteší, že sa vrátia aj herecké hviezdy z predošlých dielov, konkrétne charizmatický Orlando Bloom s bremenom Davyho Jonesa. Nevieme presne, koľko rokov ubehlo od momentu, kedy naposledy videl svojho, vtedy 10-ročného syna (na konci trojky), no je isté, že chlapec vyrástol (ako sme mohli vidieť už v prvej ukážke) a nás v najbližšom filme čaká ich opätovné stretnutie. V snímke sa má mihnúť aj Keira Knightley, no viac o jej účasti bohužiaľ nevieme. Hovorí sa o potitulkovej scéne, respektíve momente na konci filmu, ktorá by mala rovno odkazovať na potvrdené šieste pokračovanie.

Viac než minútová Super Bowl ukážka nám za hudby Johnnyho Casha (po prvom traileri na Logana nás tento výber ani neprekvapuje) predstavuje množstvo starých postáv, ako napríklad zostarnutého kapitána Barbossu či Willa Turnera nasledujúceho cestu Davyho Jonesa a postupne sa meniaceho na mŕtveho muža. Konečne sme sa dočkali pohľadu aj na Jacka Sparrowa, ktorého síce vidíme iba na pár sekúnd a celého od blata, no teasovanie hlavných postáv takýmto štýlom je momentálne v kurze a očividne plní svoj účel. K tomu pridajme Salazarovo besnenie so svojou bandou nemŕtvych pirátov, ktorá nemá zľutovanie pred nikým a ničím a musíme skonštatovať, že sa na blížiace pokračovanie skutočne tešíme. Konečne to totiž vyzerá, že väčšinu času strávime na mori a dočkáme sa nejednej námornej bitky. V českých a slovenských kinách hľadajte film pod menom Piráti Karibiku: Salazarova pomsta (oficiálny názov distribútora) od 25. mája. Ako trailer zapôsobil na vás? Zájdete do kina, alebo ste po štvrtom pokračovaní k tejto sérii naklonení negatívne?