Navštívte Zakázaný les z Harryho Pottera! V Londýne vyrastie atrakcia s Hagridom, Aragogom a ďalšími potvorami

Warner Bros štúdio ponúka v Londýne jedinečnú ukážku dokonalého britského umenia. Detailne prepracované scény, vystavené kostýmy, rekvizity, počítačové technológie a ľudský talent. My sme vám v dvoch článkoch (tu a tu) ukázali, ako to na tomto čarovnom mieste pre fanúšikov Harryho Pottera vyzerá, no a dnes tu pre vás máme ďalšiu skvelú správu. V prípade, že ste túto tour ešte neabsolvovali, Warner Bros. má pre vás ďalší dôvod to zmeniť. Atrakcia sa sprístupní 31. marca 2017. Čo v nej nájdeme?



Nuž, nebude toho zase až tak veľa. Skôr pôjde o pekný doplnok k už tak bohatej tour o natáčaní milovanej ságy. Tešiť sa však môžeme na 19 obrovských stromov, známe postavičky z filmov v životnej veľkosi, rôzne špeciálne efekty a množno drobných prekvapení, ktoré vám v článku neprezradíme. Túto návštevu by však možno chceli vynechať arachnofobici ako Ron, keďže sa stretneme s lampášmi v rukách aj s Aragogom a jeho rodinkou. Nohy kráľa pavúkov budú pritom dlhé cez 5 a pol metra. Celá prechádzka lesom bude zameraná na atmosférické spoznávanie rôznych príšer, postáv a kostýmov a pozadí špeciálnych efektov a techník, aké používali aj filmári pri natáčaní.



PS: Áno, bude tam aj Hipogrif Hrdozobec

