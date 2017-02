Split je vo svete aj po tretíkrát v rade najziskovejším filmom týždňa, porazil aj horor Kruhy (Box Office)

Prvý februárový týždeň je minulosťou a pokiaľ patríte do tej skupiny ľudí, ktorí si radi vychutnajú filmové novinky v kine, pravdepodobne už premýšľate nad tým, či zájdete tento víkend s priateľkou na pokračovanie Fifty Shades alebo dáte prednosť humornému a pozitívnymi ohlasmi z celého sveta ovešanému Lego Batmanovi. Medzi týmito dvoma snímkami sa najbližšie strhne najväčší boj o lepšie umiestnenie v našej tabuľke (aspoň v niektrých krajinách, celosvetovo však premiéruje aj John Wick 2, ktorý bude pre erotickú drámu silnou konkurenciou), no všetci už asi tušíme, že erotická dráma skončí na prvej priečke. Dovtedy ju ale okupuje dráma s prvkami hororu pod názvom Split, ktorá sa na nej drží už skvelé tri týždne. S nízkym rozpočtom na úrovni 9 miliónov a tržbami vo výške takmer 150 ide o jeden z percentuálne najziskovejších filmov tohto roka (pomer rozpočet-tržby), pričom sa už pomaly šušká aj o pokračovaní, ktoré vzhľadom na záver rozhodne chceme vidieť.

Na druhom mieste svieti novinka Rings. Snímka od F. Javier Gutiérreza (Tres días) sa odohráva trinásť rokov po udalostiach dvojky. Hlavnou hrdinkou je mladá Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz), ktorá neodolá a pozrie si tajomné video (tentokrát na laptope, musíme ísť s dobou). Od tej chvíle začína jej súboj s časom o vlastnú záchranu. Ako nakoniec na nás film zapôsobil, si môžete prečítať už tradične v našej recenzii, my len dodáme, že celosvetové tržby po prvom víkende (snímka nepremiérovala ešte vo všetkých krajinách) sú na úrovni necelých 30 miliónov. Rozpočet pritom činil rovných 25 miliónov, takže Kruhy (oficiálny názor distribútora) by nemali mať problém na seba zarobiť. V strede tabuľky nájdeme muzikál La La Land, ktorému sa prekvapivo darí udržať sa na 5. priečke už tri týždne za sebou. Celkovo je film v tabuľke TOP10 už deviaty týždeň v rade, čo sa pre porovnanie nepodarilo ani Rogue One: A Star Wars Story.

Druhou a zároveň poslednou novinkou je tento týždeň snímka The Space Between Us. Tá rozpráva príbeh Gardnera Elliota, ktorý sa ako prvý človek narodil na Marse počas misie kolonizovať ho. Jeho matka umrela pri pôrode, pričom mu nikdy nepovedala, kto je jeho otcom. Elliot, ktorý sa počas 16 rokov spoznal len s niečo vyše desiatimi ľuďmi, sa túži dostať na planétu Zem, nájsť svojho otca a spoznať všetko nádherné, čo my považujeme za bežné. Film ale divákov v Spojených štátoch nepresvedčil (slovenská ani česká premiéra dokonca zatiaľ ani nie je naplánovaná), a tak nechali v kasách len necelé štyri milióny. Rozpočet ale nie je príliš vysoký (30 miliónov), takže je vysoko pravdepodobné, že film sa v priebehu nasledujúcich týždňov ocitne v zelených číslach.

Z tabuľky nám po dlhšom čase vypadli posledné Hviezde vojny, ktoré desiatku najziskovejších filmov opúšťajú po ôsmych týždňoch. Snímka mala enormný rozpočet na úrovni rovných 200 miliónov a celosvetovo sa jej podarilo zarobiť 1,041 miliardy amerických dolárov. To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách. Na záver ešte dodáme, že naša rubrika Box Office je pravidelná a sledovať ju na našom webe môžete v pravidelných týždňových intervaloch (predchádzajúce časti nájdete na tomto odkaze).

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. 1. Split $14,584,485 -43.2% $142,700,950 3. 2. N Rings

$13,000,000 --- $28,200,000 1. 3. 2. A Dog's Purpose

$10,824,830 -40.6% $42,526,095 2. 4. 3. Hidden Figures $10,100,000 -27.9% $122,184,428 7. 5. 5. La La Land

$7,450,000 -39.1% $268,306,924 9. 6. 4. Resident Evil: TFCH

$4,500,000 -66.9% $117,451,775 2. 7. 7. Sing

$4,080,715 -36.3% $487,007,195 7. 8. 14. Lion

$4,006,000 +70.6% $38,866,590 11. 9. N The Space Between Us

$3,820,000 --- $3,820,000 1. 10. 6, xXx 3

$3,700,000 -57.0% $152,424,887 3.