Guardians of the Galaxy 2 naberajú vo vtipnej a akčnej upútavke nových členov

Pokračovanie vesmírnej jazdy od Marvelu pod názvom Guardians of the Galaxy vol. 2 dorazí do slovenských a českých kín už 5. mája (května), takže s blížiacou sa premiérou môžeme očakávať aj nárast propagačnej kampane v podobe nových obrázkov (tie posledné dorazili len pred pár dňami a pozrieť si ich môžete na tomto odkaze) či televíznych spotov. Komiksový gigant využil na prezentovanie tohto filmu, rovnako ako aj snímky The Fate of the Furious či piaty Piráti Karibiku prestávku vo finále najsledovanejšej udalosti v Spojených štátoch, Super Bowlu. Pokiaľ sa chcete o samotnom filme či deji dozvedieť niečo viac, klikajte na toto vlákno, kde nájdete všetko potrebné.

My len dodáme, že z hercov sa vracajú Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Glenn Close a nováčikmi sú Pom Klementieff (Mantis - je na konci traileru), Elizabeth Debicki (Her), Sylvester Stallone (tajná rola, pravdepodobne len malé cameo) a Kurt Russell (Ego the Living Planet). Teaser nám postupne predstavuje rozšírené rady Strážcov galaxie, pričom zaujme Nebula a hlavne Yondu, na ktorého sa nesmierne tešíme. Navnadila vás ukážka dostatočne na návštevu kina?