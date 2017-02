2. séria Stranger Things odhaľuje popri návrate Eleven splývanie nášho sveta so svetom Upside Down

Netflix taktiež počas Super Bowlu nijako nezaháľal a predstavil krátky teaser pre očakávanú druhú sériu Stranger Things. Tá prvá (našu recenziu si môžete prečítať na tomto odkaze) sa nám svojím originálnym spracovaním a neuveriteľne pohlcujúcim feelingom 80. rokov doslova vryla pod kožu, a preto sa nikto z redakcie nemôže dočkať tej nadchádzajúcej. Premiéry je naplánovaná na Halloween a tentokrát nás čaká deväť epizód, čo je o jednu viac než naposledy. Potešujúcou informáciou je, že celá hlavná partia ľudí stojaca v pozadí (bratia Dufferovci spolu s Shawnom Levym a Danom Cohenom) ostáva aj naďalej kompletná, takže o minimálne rovnakú kvalitu by malo byť postarané. Čo sa samotného príbehu týka, ten bude opäť zasadený do mestečka Hawkins v štáte Indiana a mal by sa odohrávať v roku 1984, čiže rok po udalostiach zo série číslo jedna.

Vracia sa takmer kompletné osadenstvo seriálu, menovite Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Noah Schnapp (Will Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) či Charlie Heaton (Jonathan Byers). Až do dnešného momentu bolo nejasné, či sa dočkáme aj Millie Bobby Brown (Eleven), no po najnovšej ukážke (o pár riadkov nižšie) je jasné, že príbeh bude pokračovať aj s jej účasťou. Obsadenie tohto projektu by podľa bratov Dufferovcov mali doplniť aj štyri celkom nové postavy, ktoré nebudú o nič menej zaujímavé než tie, s ktorými sme sa doteraz stretli. Tvorcovia taktiež zdôraznili, že Barb sa rozhodne nijakým spôsobom nevráti a ani nebude „oživená“. Na druhú stranu by sme sa ale v nadchádzajúcej sérii mali dozvedieť, že jej postava v príbehu rozhodne nebola zabudnutá, ako to na prvý pohľad možno vyzeralo. Vraj sme len nedostali možnosť vidieť, ako po nej obyvatelia v malom mestečku pátrali.

Teaser nám teda odhaľuje, že Eleven skutočne žije, no očividne sa nachádza na mieste, o ktorom chlapci netušia. Ústredným motívom série by podľa ukážky malo byť prelínanie „obyčajného“ sveta s tým Upside Down, pričom nové monštrum v ňom prebývajúce rozhodne nemá také malé rozmery, akými disponoval Demogorgon. Pokračovanie Stranger Things bude rozhodne seriálovou udalosťou jesene, takže dúfame, že ju nezmeškáte. Pokiaľ ste si tento projekt od Netflixu obľúbili, určite vám odporúčame aj náš článok o easter eggoch. Tých má seriál skutočne požehnane a stavíme sa s vami, že ste istotne nejaký z nich prehliadli. Okrem toho dlhšiu dobu poznáme a názvy epizód, ktoré sú nasledovné:

1. Madmax

2. The Boy Who Came Back To Life

3. The Pumpkin Patch

4. The Palace

5. The Storm

6. The Pollywog

7. The Secret Cabin

8. The Brain

9. The Lost Brother