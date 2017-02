Inteligentná forma života rozpútava peklo na vesmírnej stanici v novom traileri pre očakávané sci-fi Life

Ľudia z marketingu v Columbia Pictures a Skydance nelenia a v dokonalom čase vypúšťajú do sveta nový trailer pre skvelo vyzerajúce sci-fi Life od Daniela Espinosu (Child 44). To, ako už iste viete, láka na našľapané obsadenie v zložení Ryan Reynolds (Deadpool), Jake Gyllenhaal (Prisoners) či Rebecca Ferguson (M:I - Rogue Nation) a taktiež na materiál od scenáristickej dvojice Rhett Reese a Paul Wernick (Zombieland, Deadpool). Synopsa na smútok mnohých síce disponuje klasickou zápletkou o nájdení rafinovanej formy života, ktorá môže zničiť našu Zem, avšak niečo mi hovorí, že nezostaneme pri obyčajnom vesmírnom krváku. Tak či onak, trailer odhaľuje množstvo doposiaľ nevidených záberov a pod ním si môžete vychutnať aj nový plagát, za čo tvorcom pekne ďakujeme (ten prvý bol naozaj otrasný). Do slovenských a českých prenikne Život už 23. marca.

