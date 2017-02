John Wick si v nadupanej ukážke z krvavého pokračovania robí srandu z Päťdesiat odtieňov temnoty

Že nechápete, prečo sa tak Super Bowl spot a ostatné promo videá upierajú na valentínsky víkend? Nuž, John Wick 2 premiéruje v mnohých krajinách už 10. februára, v Česku a na Slovensku si však počkáme ďalšie dva týždne. Netreba však zúfať, najmä nie vtedy, ak nás štúdio Lionsgate kŕmi takýmito ukážkami. Dnes sa pozrieme na to, ako si Keanu Reeves strieľa z Fifty Shades Darker, proti ktorému pôjde už tento víkend do priameho súboja. Snáď z neho vyjde ako víťaz, ale o tom asi nikto nepochybuje, pretože sex a ženy nie sú všetko, obzvlášť, keď vám na okno ťuká Neo z Matrixu, ktorého prestalo baviť lietanie a viac sa vyžíva v zbraniach. John Wick 2 bude väčším bratom svojho predchodcu so všetkým, čo sme na ňom tak milovali. A teraz si už konečne užite nové zábery.