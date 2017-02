Dinoboti majú v novom traileri pre Transformers 5 veľké problémy. Uvidíme pritom aj ich mini verzie na štýl Baby Groota

Po Super Bowl spote prichádza na rad aj predĺžená verzia s niekoľkými novými zábermi. Transformers: The Last Knight vyzerá v traileroch lepšie než Age of Extinction a my už pomaly začíname veriť, že to nebude úplny brak, bordel a hovadina roka. Na scénu sa však zrejme dostavia aj mini dinoboti, takže Michael Bay nesklame. Ťažko povedať, či ide o odpoveď na úspech Baby Groota v Guardians of the Galaxy, určite však môžeme tvrdiť, že v tomto prípade ide čiste o marketingovú stratégiu Paramountu a Hasbra, zatiaľ čo veľkosť Groota má aj svoje opodstatnenie (keďže zhorel takmer do tla). Veľa informácií o mini dinobotoch bohužiaľ nemáme, a tak si aspon užite ďalšie nové zábery.

