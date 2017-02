Recenzie hovoria jednoznačne! Nový LEGO Batman je skvelý film, humorom podobný Deadpoolovi

Po nedávnom vetre v DCEU si určite každý fanúšik tohto „temnejšieho" univerza rád prečíta podobné správy. Ako to bude s Benom Affleckom si netrúfame tvrdiť, no animovanejšia verzia drsného hrdinu podľa všetkého vyšla na jedničku. Po skvelom traileri a vtipných TV spotoch tu máme informácie, ktoré potvrdzujú naše predpoklady. The LEGO Batman Movie sa nesie na podobne uletenej vlne ako pôvodné The LEGO Movie, ba čo viac, viacerí recenzenti podpichujú a tvrdia, že ide o najlepšie vyobrazenie Batmana vôbec. Napríklad autori z Bleeding Cool a Guardianu píšu, že takto má vyzerať Deadpool pre deti a vyzdvihujú nielen trefný humor, ale aj scenár, prevedenie či celkové implementovanie Batmanových príbehov a atmosféry do výslednej podoby. K nim sa pripájajú v podstate všetci ostatní od CNETU a IGN, cez Digitalspy až po The Telegraph. Nebudeme to zbytočne rozpitvávať, veď do kín prichádza už 9. februára. Ak by ste však chceli vedieť niečo navyše, navštívte toto vlákno. Nižšie vám ako darček od Warner Bros. pripájame kopu nových obrázkov vo vysokom rozlíšení. Tešíte sa rovnako ako my?



