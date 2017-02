Strážci Galaxie na nových obrázkoch formujú silnejší tím a nakopávajú všetkých svojich nepriateľov do zadku

Pri publikovaní nového televízneho spotu na to ani nebol poriadne čas. Je teda načase poriadne sa pozrieť na zúbok Strážcom Galaxie 2, ktorí predviedli lákavé zábery a dostatočne nás všetkých navnadili na májovú premiéru. Okrem iného sme navyše prvýkrát videli aj Elizabeth Debicki v jej role Her. Jej prítomnosť značí aj na možný príchod Adama Warlocka, no o tom dnes špekulovať nebudeme. Na konci spotu sme navyše mali možnosť vidieť nový tím pokope. Klasickú päťku pritom doplnila Nebula, Yondu a Mantis. Ťažko povedať, či bude Nebula Star-Lordovi a spol. verná a nezradí ich. Skôr máme pocit, že keď Thanos začne zúriť, opäť k nemu pribehne. Ale veľmi ľahko sa môžeme aj mýliť. Bez ďalších rečí, vychutnajte si obrázky z Guardians of the Galaxy 2 v poriadnej kvalite.

