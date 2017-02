Strhujúca ukážka na horor Liek na život preverí váš zdravý rozum

Už sme to zopárkrát povedali a povieme to ešte raz. Horor A Cure for Wellness prichádza v rámci žánru so skutočne dobrou kampaňou. Trailery sú pohlcujúce a naozaj netušíme, čo môžeme od materiálu pod rukami Gorea Verbinskeho (Kruh) čakať. Najnovšie sa k nám dostáva šikovná reklamná upútavka plná vedľajších účinkov a spolu s ňou aj klasický teaserový TV Spot. Obe sú vizuálne nádherné a z príbehu neukazujú nič, čo by nemali. Že vám však ten dej nejde do hlavy? Nič si z toho nerobte. Verbinski sa sám vyjadril, že veľmi rád využíva akúsi „snovú logiku", kde vám poskytuje hrdinu strácajúceho styk s realitou. V tomto prípade to bude mladý manažér Dane DeHaan, ktorý sa vyberie do Álp, navštíviť jedno zašité sanatórium. Už po chvíli ale zistí, že tu nie je všetko s kostolným poriadkom a jeho šance dostať sa domov živý (alebo aspoň psychicky príčetný) sa každým dňom znižujú. Okrem DeHaana (The Amazing Spider-Man 2) si vo filme zahrá Jason Isaacs (Lucius Malfoy zo série Harry Potter), Susanne Wuest (Goodnight Mommy), Mia Goth (Nymphomaniac: Vol II.) či Adrian Schiller (The Danish Girl). Ak ste natešení rovnako ako my, Liek na život premiéruje v kinách už o pár dní, konkrétne 16. februára.

