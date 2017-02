Oscarová Alicia Vikander umlčala všetkých pochybovačov. Na prvých fotkách z natáčania snímky Tomb Raider akoby svojej hernej predlohe z oka vypadla

Natáčanie filmového reštartu Tomb Raider s Aliciou Vikander (The Danish Girl, Ex Machina) v hlavnej úlohe, ktoré momentálne prebieha v Juhoafrickej republike, ešte ani poriadne nezačalo a svetlo sveta už uzreli vôbec prvé fotografie. Tie nájdete v odkaze na spodku článku, pričom po ich zhliadnutí nám dáte určite za pravdu, že švédskej kráske to na nich nesmierne svedčí. A aj keď sa v kinách nedočkáme priamej adaptácie jednej z dvoch videohier vydaných v posledných rokoch, je očividné, že tvorcovia na výslednú kvalitu skutočne dbajú. Obrázky by navyše mohli definitívne upokojiť aj vlnu rozhorčených fanúškov, ktorí obsadenie Alicie takmer okamžite odsúdili.

Popri zverejnení fotografií sa však objavila aj informácia o ďalšej hereckej posile. Stáva sa ňou Dominic West (Centurion, 300, seriál The Wire), ktorý stvárni postavu Richarda Crofta, teda otca Lary. Zaujímavosťou je, že Dominic si otca Alicie zahral už v historickej dráme s názvom Testament of Youth. Novú verziu snímky Tomb Raider režíruje pomerne neznámy Roar Uthaug (The Wave, Cold Prey) a jej premiéra je v týchto chvíľach naplánovaná na 16. marca 2018. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o potvrdených hercoch či samotnom príbehu, klikajte sem.

Sľubované fotografie nájdete priamo na tomto odkaze.