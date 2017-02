10 romantických filmov, ktoré sa vám na Valentína postarajú o krásne, ale i depresívne chvíle

Opäť je tu sviatok všetkých zamilovaných a my sme si pre vás opäť pripravili zopár tipov na filmy venujúce sa láske. Tentoraz sme sa zamerali na počiny, ktoré sa nám nedostali do tematických rebríčkov a zatiaľ sme ich vám nestihli v žiadnej z našich rubrík odporučiť. Nájdete tu mnoho odlišných pohľadov na lásku od klasického mainstreamu až po náročnejšie diela. Všetky však stoja za pozornosť, aj keď mnoho z nich nie je čistokrvnou romancou. Nejde o žiadny rebríček, skôr poukázanie na ďalšie kvalitné kúsky tohto žánru.

Indiskrétny príbeh (Indiscreet, réžia: Stanley Donen, 1958)

Predstavte si, ako keby sa v polovici Komanda zjavil Charlie Sheen a zvyšok filmu pokračoval v duchu Horúcich výstrelov. Ešte chvíľu po dopozeraní sa nebudete vedieť rozhodnúť, či je tento film dokonalá žánrová hra alebo hnusný podraz na diváka. Začína sa ako klasická gýčová love story napríklad od Danielle Steelovej, akurát s dokonalým hereckým duom Cary Grant /Ingrid Bergmanová a trošku sofistikovajším scenárom. Zhruba od polovice sa to však žánrovo zvrtne na skvelú screwball comedy, pri ktorej svoju bránicu neubránite pred svalovkou. „Nič neznie úprimnejšie, ako keď žena klame."



Jeden deň (One Day, réžia: Lone Scherfig, 2011)



Emma (Anne Hathaway) a Dexter (Jim Sturgess) sa prvýkrát stretnú v roku 1988 počas osláv skončenia štúdia na univerzite v Edinburgu. Po spoločne strávenej noci sa stanú priateľmi, ktorí si sľúbia, že ostanú v kontakte. Obaja sa vydávajú na vlastnú životnú cestu, ktorá sa s pribúdajúcim vekom neustále mení. Sledujeme ich osudy a spoločné stretnutia po rokoch. S Emmou a Dexterom zažívame úspechy, pády, ale aj šťastné chvíle či romantické momenty. Ich zložitý vzťah plný rozdielov skrýva v sebe nevyslovené názory a city. Film vznikol podľa románu od spisovateľa Davida Nichollsa z roku 2009 a stal sa bestsellerom. Jeho adaptácia prináša spojenie dramatických prvkov s humornými situáciami a zobrazuje priateľstvo medzi mužom a ženou trvajúce celý život.

Cena za nežnosť (Terms of Endearment, réžia: James L. Brooks, 1983)

Rodinná sága jednej rodiny nie je žiadnym veľkofilmom. Ide o komornú a citlivá štúdiu vzťahu matky (Shirley MacLaine) a dcéry (Debra Winger) na pozadí ich lások, prekážok, sklamaní a ďalších životných udalostí, ktoré mnohokrát nie sú príjemné. Producent Simpsonovcov a režisér As Good As it Gets tu opäť s prehľadom korčuľuje na hrane komédie a melodrámy. Film pre odrastenejšie publikum zdobia v prvom rade vynikajúce herecké výkony všetkých zúčastnených a mnoho motívov výborne odpozorovaných zo života. Držiteľ piatich Oscarov vrátane najlepšieho filmu časom trochu zapadol, no oplatí sa mu stále venovať pozornosť, pretože podobné príbehy nikdy nestarnú.

Návrat do Cold Mountain (Cold Mountain, réžia: Anthony Minghella, 2003)

Veľkofilmová romantická dráma sa odohráva počas americkej občianskej vojny. Južanský vojak Inman (Jude Law) dezertoval a teraz sa naprieč bojmi zmietanou krajinou vracia za svojou láskou Ady (Nicole Kidman). Hlavne v prvých dvoch tretinách ponúka tento počin prvotriednu hollywoodsku žánrovku. Neskôr sa síce dojem, najmä kvôli uponáhľanému finále trochu pokazí, no stále tu máme čo dočinenia s filmom, ktorý je vizuálne nádherný, obsahovo silný a vo všetkých prípadoch herecky strhujúci (Oscar za vedľajšiu úlohu pre Renée Zellweger). Veľké ambície tvorcov ostali možno nenaplnené a na tento projekt sa už trochu pozabudlo, to mu však nič neuberá na jeho kvalitách.

Na vine sú hviezdy (Fault in Our Stars, réžia: Josh Boone, 2014)

Keď príde reč na adaptácie romantických bestsellerov pre teenagerov, väčšina fanúšikov kvalitných žánroviek sa snaží čo najrýchlejšie zmeniť tému. Existujú však výnimky potvrdzujúce pravidlo. Josh Boone už vo svojom predchádzajúcom Stuck in Love potvrdil, že je veľmi slušný remeselník zvládajúci pracovať s postavami, sentimentom aj príjemnym odľahčujúcim humorom. Táto romanca dvoch smrteľne chorých ľudí tak nie je až tak veľkým a nepríjemnym slzavým údolím, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V rámci možností vkusné a prekvapivo inteligentné dielo radiace sa k tomu najlepšiemu, čo pre danú cieľovku vzniklo.

Piano (réžia: Jane Campion, 1993)

Nemá Ada (Holly Hunter) sa prichádza na Nový Zéland vydať za muža, ktorého nikdy nevidela (Sam Neill). Jedinými láskami, na ktorých jej záleží, sú jej dcéra (Anna Paquin) a piano. Práve tento hudobný nástroj sa stane predmetom vášne, zrady a lásky. Nádherný film s úchvatnou hudbou Miachaela Nymana, fantastickými hereckými výkonmi (z nespomenutých ešte Harvey Keitel) a prekrásnou kamerou sa nezaraďuje medzi mainstream, no možno práve preto dokáže zasiahnuť hlbšie než akákoľvek stávka na istotu pre široké publikum. Držiteľ Zlatej Palmy z Cannes a troch Oscarov z ďalších piatich nominácií.

Polnočný bozk (In the Search of Midnight Kiss, réžia: Alex Holdridge, 1993)

Dvaja užívatelia internetovej zoznamky hľadajú niekoho, s kým by strávili silvestrovský večer a vy by ste mali pri tom byť s nimi. Čiernobiely nezávislák v mnohom pripomína ranného Kevina Smitha alebo Linklaterovu slávnu Before trilógiu. Takmer nepretržitá konverzačka s množstvom politicky nekorektného humoru, životných právd a jemnej romantiky poteší najmä milovníkov klubovej kinematografie. Absencia rozpočtu nie je v tomto prípade na závadu, pretože celý film dýcha úprimnosťou a civilnosťou. Neprávom prehliadaný malý film s ústrednou dvojicou, ktorej proste musíte fandiť.

Divokosť v srdci (Wild at Heart, réžia: David Lynch, 1990)

Road movie prepusteného trestanca a dievčaťom z (mierne povedané) problematickej rodiny za spoločným šťastím. David Lynch si romantiku predstavuje inak ako bežná časť populácie. Ako vlastne väčšinu vecí. Ak teda hľadáte love story plnú úchylností, odstrelených hláv, znásilnení, čarodejníc zo zeme Oz alebo Nicolasa Caga v haďom saku, ste na správnej adrese. Kultovka, ktorá je aj napriek vyššie napísanému stále príbehom o hľadaní lásky a jedným z najprístupnejších autorských diel tohto podivína. A pri záverečnej, veľmi pravdepodobne ironicky myslenej scéne pustíte slzičku alebo dostanete záchvat smiechu. Záleží na vás. Brilantný kúsok je víťazom Zlatej Palmy v Cannes.

P.S.: Milujem ťa (P.S. I love You, réžia: Richard LaGravenese, 2007)

Dvaja sa stretnú, zamilujú a buď to vyjde alebo nie. To sa dozvedáme na konci väčšiny romantických filmov. Tu je to však iné. Začína sa veľkou láskou Molly (Hillary Swank) a Gerryho (Gerard Butler), ani zďaleka nie ideálnou, ale tou pravou. Možno by trvala večne, no Gerryho choroba ju predčasne ukončí a Molly ostáva sama. Avšak nie úplne. Zosnulý manžel jej pred odchodom na druhý svet napísal sériu listov s dodatkom „PS: Milujem ťa“, ktoré sa k nej postupne dostávajú. Film nie je smutný, ako by sa mohlo zdať, je určitým spôsobom pozitívny a plný nádeje. A vyplýva z neho krásna myšlienka. Hillary Swank si divák veľmi ľahko zamiluje a stotožní sa s ňou. Navyše, keďže Gerry bol Ír, uvidíme aj veľký kus prekrásneho Írska. Divácky najuniverzálnejšia vec z nášho výberu.

Láska (Amour, réžia: Michael Haneke, 2012)

Nie tak úplne príjemný rodinný film. Pozrite so svojím partnerom, pokiaľ ste starší manželský pár, zoberte aj odrastenejšie dieťa. Môžete si tak počas filmu pokladať otázky typu: staral by som sa aj ja takýmto spôsobom o ženu/muža, ktorého práve držím za ruku o niekoľko desaťročí? Láska nie je až tak trýznivá, ako by mohol klubový divák očakávať, film je predovšetkým oslavou svojho názvu, čomu zodpovedá aj prekvapivý koniec. Držiteľ Oscara za najlepší neanglicky hovorený film a víťaz Zlatej Palmy v Cannes.

Bonus: True (réžia: Tom Tykwer, 2004)

Segment z poviedkového Paríž, milujem ťa si ešte viac užijete ako samotný kraťas. Behom desiatich minút vyrozprávaný príbeh vzťahu začínajúcej herečky a slepca je emocionálnou bombou. Brilantný strih, skvelá hudba, krásna pointa a aj na malej ploche sympatické postavy. Je to proste nádhera.

Pre prípad, že by ste z tohto výberu už všetko videli, môžete sa inšpirovať v našich predchádzajúcich rebríčkoch venujúcim sa romantickým kúskom.Tie nájdete tu, tu a tu.

