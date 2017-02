Ninjovia z Lega na čele s majstrom Jackiem Chanom nakopávajú lego zadky zlomyselným bojovníkom

To, že Lego Batman sa podaril, už viete. Ak nás pri Ninjago čaká rovnaká rovnica ako pri predchádzajúcich dvoch lego filmoch (skvelé trailery = skvelý film), máme sa skutočne na čo tešiť. Premiéra je momentálne naplánovaná na 21. september 2017 (zatiaľ netušíme, či sa dočkáme aj slovenskej a českej premiéry, keďže záporákom bude kompletne čierna postavička). The LEGO Ninjago tvoria šiesti ninjovia a ich majster. Ich úlohou je strážiť ostrov, na ktorom žijú, pred nepriateľmi a rôznymi monštrami. Okrem svojich zbraní na obranu používajú aj vlastné vozidlá a cez deň, keď sú len obyčajnými študentmi, majú čo robiť so školou. Hlavným postavám prepožičajú hlasy známi herci, ako Jackie Chan, Dave Franco (Now You See Me), Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Zach Woods či Michael Peña (Ant-Man). Ako hodnotíte prvý trailer?

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.