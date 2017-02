Arnold Schwarzenegger sa po smrti ženy a dcéry vydáva na cestu pomsty. Thrillerová dráma Aftermath sľubuje silný zážitok

Nová dráma z produkcie Darrena Aronofskeho s názvom Aftermath vychádza zo skutočných udalostí a predstaví nám dvoch ľudí, ktorých životy sa v jednom momente tragicky pretnú. Roman (Arnold Schwarzenegger) je milujúci manžel a hrdý otec. Nechcená chyba pracovníka letovej prevádzky Paula (Scoot McNairy) však spôsobí haváriu lietadla a vyústi v smrť všetkých cestujúcich - a to aj Romanovej manželky a dcéry. Roman od Paula žiada ospravedlnenie, ale keďže sa ho nedočka, vydáva sa sám na cestu pomsty. O scenár sa postaral Javier Gullón (Enemy) a na režisérsku stoličku si sadol Elliott Lester (Nightingale). Okrem Schwarzeneggera a McNairyho uvidíme aj Maggie Grace (The Taken), Kevina Zegersa (Gracepoint) či Hannah Ware (Shame). Podľa traileru nás čaká dosť emocionálna dráma, kde zrejme uvidíme Arnolda v netypicky náročnej úlohe. Premiéra je naplánovaná na 7. apríla 2017.

