Tajomné zlo si pre vás príde v noci. Prvý trailer hororu s Joelom Edgertonom láka na atmosférickú žánrovku

Sľubné, veľmi sľubné! Teaser nového hororu It Comes at Night nám zatiaľ veľa neprezrádza a stavia hlavne na atmosfére tušeného zla. Detaily príbehu sú veľmi obozretne tajené. Vieme len, že budeme sledovať otca, ktorý sa snaží zachrániť manželku a syna pred neznámou, mysterióznou silou. Režíruje autor cenenej drámy Krisha Trey Edward Shults. V hlavných úlohách sa predstavia Joel Edgerton (The Gift), Riley Keough (American Honey), Christopher Abbott (Whiskey Tango Foxtrot) a Carmen Ejogo (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Film bude distribuovať štúdio A24 a aj to je znakom, že nás čaká pozoruhodný zážitok. Premiéra je stanovená na 25. augusta 2017.

