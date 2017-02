V ére CGI efektov zasiela pozdrav staromódny make-up. Nebula a Drax nepotrebujú moderné technológie

Marvelovka Guardians of the Galaxy Vol. 2 používa vo veľkom merítku technológiu CGI. Nejde o neznámu informáciu, pretože veľká časť filmu sa odohráva vo vesmíre so širokým zastúpením mimozemských bytostí. Niektoré z jeho nezabudnuteľných postáv, ako je Nebula, Drax, Yondu alebo nováčikovia Mantis a Ayesha sú dotvorené predovšetkým prostredníctvom rozsiahlych make-up efektov. Postavy tak získajú väčší pocit dôveryhodnosti pred samotnými divákmi, ako aj hercami. Maskéri však spôsobujú svojou precíznou a vyčerpávajúcou prácou únavu a nemalé muky predstaviteľom týchto rolí. Proces líčenia trvá bežne aj niekoľko hodín denne. Problematickou fázou dňa nie sú ranné úpravy pred natáčaním. Najťažšie chvíle totiž prichádzajú až po náročnom pracovnom dni. Zatiaľ čo sa zvyšní herci s chuťou a slastným úsmevom rozbehnú za príjemným odpočinkom, na postavy s make-upom čaká ešte odlíčenie v maskérni.

David Bautista (Drax) a Karen Gillan (Nebula) sa v krátkosti vyjadrili o "skvelom" procese líčenia. David odpovedal na otázku novinárov takto: "Je to tak jednoduché, neverili by ste tomu. Nerobím si srandu. Teraz trvá celý proces asi hodinu a pol. Avšak, líčenie v prvej časti trvalo približne štyri hodiny a všetci následne po dokončení oslavovali. Útočili na mňa doslova s maliarskymi valčekmi zo všetkých kútov sveta. Zároveň to vyzerá oveľa lepšie.

Hlavná protagonistka Nebuly sa posťažovala nielen na časovú náročnosť prác pred a po natáčaní, ale hlavne na fakt, že kvôli tejto postave prišla doslova o všetky vlasy: "Problém bol v tom, že síce ide o naozaj skvele vyzerajúci vzhľad, ale je to naozaj ťažké dostať preč. Na konci dňa zo mňa topili celé líčenie. Presnejšie povedané, make-up zo mňa museli drsne drhnúť. Takže po dvoch dňoch vyzerala moja pokožka ako hamburger. Potom prišli s nápadom. Dostala som prenosnú saunu, ktorá cestovala spoločne so mnou počas celého natáčania. Na konci každého dňa som dostala zopár ľudí, ktorí prišli ku mne do sauny a doslova ma napadli - nebolo to nič divné. Jednoducho štyria chlapi v saune, viete si to predstaviť (smiech). Hovorili sme spolu veľa o futbale a bojovom umení.

Maskéri prejavili nesmierny talent a producenti spokojnosť s ich nekonečne trvajúcou a kvalitne odvedenou prácou. Je pôsobivé, ako veľmi sa tieto zručné tímy umelcov zdokonaľujú každým nasledujúcim pokračovaním série. Môžu perfektne vypracovať a upraviť jednotlivé elementy dizajnu make-upu. Už teraz sa môžeme tešiť na skvostné umenie maskérov v ďalších pokračovaniach.