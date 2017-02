Zranený nepriateľský vojak sa dostáva do internátnej školy plnej žien a rozpútava hru žiarlivosti a zrady. Sledujte debutový trailer pre drámu od režisérky Lost in Translation

Novinka oscarovej režisérky Sofie Coppoly (Lost in Translation) je medzi filmovými fanúšikmi vysoko očakávaná. The Beguilded je adaptáciou rovnomenného románu Thomasa Cullinana a zavedie nás do Ameriky zmietanej občianskou vojnou Severu proti Juhu. Vo Virginii vedie riaditeľka Martha internátnu školu pre mladé dievčatá. Všetko však naruší zranený vojak bojujúci za Úniu (teda ich nepriateľ), ktorý medzi postavami rozpúta „žiarlivosť a zradu“.

Román sa už jednej adaptácie dočkal: v roku 1971 ho sfilmoval Don Siegel, ktorý v ňom príbeh rozprával práve z pohľadu spomínaného vojaka (Clint Eastwood). Režisérka sa však už vyjadrila, že vo svojej verzii by chcela túto optiku zmeniť a vyrozprávať dej z pohľadu ženských hrdiniek.

„Hlavným jadrom príbehu je dynamika medzi skupinou žien, ktoré sú nútené žiť spolu na jednom mieste," vysvetlila. Dodala, že film by sa mal niesť v štýle „južanskej gotiky“. Ide o typicky americký žáner a v literatúre ste sa s ním možno stretli v prózach Flannery OˈConnor alebo Trumana Capoteho. V The Beguiled uvidíme celú plejádu skvelých hercov. Riaditeľku školy si zahrá Nicole Kidman, Kirsten Dunst sa predstaví ako učiteľka Edwina a Elle Fanning ako študentka Alicia. Vojaka stvárni Colin Farrell. Z prvých obrázkov, ktoré zverejnil magazín Entertainment Weekly naozaj sála jedinečná atmosféra amerického juhu, trailer zase sľubuje dramatický príbeh plný skvelých hereckých výkonov. Uvidíme teda, či bude Sofia Coppola bodovať aj tentokrát. The Beguilded má stanovenú premiéru na 30. júna 2017.