Mysteriózna sci-fi dráma The OA dostala od Netflixu druhú sériu. Dočkáme sa v nej odpovedí na všetky otázky, ktoré sa nám usídlili v hlavách?

Minulý rok sme sa okrem prevažne veľmi kladne prijatého Stranger Things dočkali od Netflixu ešte jedného zaujímavého sci-fi seriálu. Bola ním osemdielna mysteriózna dráma s názvom The OA a predstavila nám príbeh dievčaťa menom Prairie (Brit Marling - I Origins, Another Earth), ktoré v detstve prestalo vidieť, neskôr za záhadných okolností zmizlo a o sedem rokov sa z ničoho nič vrátilo aj so zrakom. Aj keď sa projekt The OA kvôli špecifickému tónu a nejednoznačnému finále nestretol s takým obrovským úspechom, aký možno väčšina z nás na samotnom začiatku očakávala, svoju fanúšikovskú základňu si bez problémov našiel (našu recenziu nájdete tu). No a pre tých z vás, ktorí na pravidlá seriálu pristúpili a túžia jeho tajomstvá odkrývať aj naďalej, prinášame jednu skvelú správu. Netflix totiž oficiálne oznámil, že uvidíme aj sériu s poradovým číslom dva. Žiaľ, okrem nižšie priloženého videa o nej nevieme vôbec nič konkrétne. Na ďalšie informácie ohľadom obsadenia, príbehu, počtu epizód či dátumu premiéry si teda musíme ešte nejaký ten čas počať. Ako sa vám páčila debutová séria? A tešíte sa na pokračovanie?

