David Fincher má veľký záujem natočiť World War Z 2, štúdio Paramount to však tak ružovo nevidí

Iba v pondelok jedno z najväčších štúdií dnešného Hollywoodu oficiálne vypustilo z kalendára na rok 2017 pokračovanie apokalyptického zombie hororu World War Z. Projekt je v štádiu produkčného limba a pre fanúšikov tento preklad nie je žiadnym prekvapením. Minulý rok od neho odišiel režisér J. A. Bayona (A Monster Calls, The Orphanage) a postup sa v tom momente zastavil. Potom však nastala vcelku kuriózna situácia. Ako vtedy informoval portál Variety, hviezdny Brad Pitt sa k pokračovaniu snažil nalákať svojho dlhoročného kolegu a jedného z najlepších režisérov súčastnosti Davida Finchera (Fight Club, Gone Girl). Čakali sme ako dopadnú rokovania, avšak nastalo poriadne ticho. Človek by si myslel, že keď Paramount robí zmeny v kalendári, tak sa niečo pokazilo. Žeby David stratil záujem, alebo bol naňho vyvíjaný veľký tlak, či si nebodaj pýtal nezdravé množstvo peňazí? Nuž, zdá sa, že ani jedno zo spomenutého.

THR informuje, že špičkový režisér nepresedlal nikam inam. Práve naopak. Film by natočil veľmi rád a má v ňom úprimný kreatívny záujem. Dokonca si naň vyžiadal menší budget, než s akým operoval originál. „Šéf Paramountu Brad Grey však nie je pripravený dať projektu zelenú." Netrúfame si odhadovať, čo sa deje za oponou, no sedliacky rozum hovorí jasne. Pokiaľ vám zavolá David Fincher s ponukou režírovania filmu, máte výskať od radosti, nie ho pol roka naťahovať. Nech je to ako chce, myslím, že všetci sme poriadne zvedaví. „Naozaj by ho rád natočil... Teraz už je to iba na rozhodnutí Paramountu", dodáva zdroj a my pánom z vedenia prajeme naozaj dobrý úsudok. Čo si o celej situácii myslíte vy?