Temné a špinavé Taboo s Tomom Hardym dostane minimálne ďalšie 2 série!

Tom Hardy sa po viacerých úspešných filmoch vrátil k seriálovému formátu. Momentálne hviezdi v seriáli Taboo od britskej stanice BBC1 a vy, ktorí projekt odohrávajúci sa v historickom prostredí povinne sledujete, ste sa už prehupli do druhej polovice prvej série. Udalosti naberajú spád, tvorcovia nám servírujú skvelo vykreslenú špinavú atmosféru spolu s premyslenými dramatickými konfliktmi a dejová linka sa pomaly dostáva do svojho veľkolepého finále. Do konca ostávajú už len tri epizódy. Scénárista Steven Knight sa len nedávno vyjadril, že s príbehom mieni pokračovať a rozšíriť ho v minimálne ďalších dvoch sériach. Spolu s ostatnými tvorcami má zrejme dostatok nápadov až na tri série, avšak zatiaľ nie je nič oficiálne potvrdené. My sme so seriálom spokojní a na obrazovkách ho radi uvidíme aj v nasledujúcich rokoch.

