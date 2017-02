Zábavný park Pandora – The World of Avatar otvoria už v máji. Star Wars Lands si počká na prvých návštevníkov až do roku 2019

Zábavné parky spoločnosti Disney sú základným kameňom a oslavou všetkých stvorení filmového mága Walta Disneyho. Spolu s inými spoločnosťami spadá pod tento spoločný dáždnik aj Marvel a Lucasfilm. Fanúšikovia oboch grandióznych svetov, Avatar a Star Wars, môžu začať odpočítavať dni, kým budú môcť navštíviť Pandoru a napríklad Tatooine priamo z pohodlia a bezpečia Disneylandu. Práve nadišla dlho očakávaná chvíľa rozuzlenia tajomných rébusov. Robert Iger, CEO spoločnosti The Walt Disney Company, vo svojej štvrťročnej správe potvrdil, že zábavný park Pandora - The World of Avatar oficiálne otvoria už 27. mája. Základný tábor všetkých modrých fanúšikov bude umiestnený v Anaheime, štáte Kalifornia, presnejšie vo Walt Disney World. Okrem toho Iger potvrdil, že vysnívaný a vytúžený park Star Wars Lands uzrie prvých návštevníkov až v roku 2019.

Pandora - The World of Avatar prepraví hostí do vizuálne ohromujúceho a fascinujúceho sveta s plávajúcimi horami a bioluminescentnými rastlinami. Hostia si tu budú môcť vyskúšať dva výlety, ktoré budú naozaj posúvať dobrodružstvo na novú úroveň. Prvý výlet, pre rodiny s deťmi s názvom Na'vi River Journey, preplaví hostí po posvätnej rieke skrytej vo vnútri biofosforeskujúceho dažďového pralesa. Ich cesta skončí nezabudnuteľným stretnutím s Na'vi šamanom. Ide o filmovú postavu, ktorá má veľmi hlboký vzťah k životnej sile Pandory. Šaman bude pravdepodobne zobrazený pomocou technológie Audio-Animatronic. Avšak, pôjde zrejme o budúcu generáciu realistických robotov vytvorených spoločnosťou Disney Imagineers, ktorá bude schopná interagovať s návštevníkmi. Druhý výlet, pre odvážnejších návštevníkov s názvom Avatar Flight of Passage, ponúkne divoký a nespútaný zážitok z jazdy na Bansheem (Mountain Banshee - vzdušný predátor) po celom svete Pandory.

Star Wars Land bude zahŕňať nové cesty a obchody z ďalekej galaxie. Tímy spoločností Walt Disney Imagineering a Lucasfilm už spoločne a tvrdo pracujú na vytvorení reálneho a unikátneho parku svetových parametrov. Svoje miesto si nájde aj nová, práve pripravovaná misia s názvom Star Tours, ktorá predstaví prvky z nadchádzajúcej epizódy Star Wars: The Last Jedi. Druhý, starší samostatný komplex Star Wars Story, so zameraním najmä na Han Sola, bude pripravený na otvorenie už skôr. Ďalšie detaily však neboli dostupné. Vo vzduchu však visí zopár nevyriešených otázok. Dôjde k medzinárodnej expanzii univerza Star Wars? Uvidíme Star Wars Lands aj ako súčasť v parku Eurodisney? Nižšie nájdete zopár obrázkov z chystaného sveta. Ďalšie artworky nájdete tu.