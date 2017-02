Záhadná hracia skrinka vám splní sedem želaní, ale daň za ne bude krvavá. Nový horor od režiséra Annabelle sa snaží desiť v prvom traileri

Bacha na to, čo si želáte. Mohlo by sa vám to splniť. 17-ročná Clare nemá práve pohodový život. Pred dvanástimi rokmi spáchala samovraždu jej matka, ona sama je v škole šikanovaná a zamilovaná do spolužiaka, ktorý ju vytrvalo ignoruje. Potom však jej otec zo smetí vyhrabe zvláštnu starú hraciu skrinku. Píše sa na nej, že majiteľovi splní sedem želaní. Clare podobným báchorkám samozrejme neverí, ale prečo neskúsiť šťastie? Keď však jej túžby naozaj začínajú plniť, zistí, že v rukách drží silnú zbraň proti všetkým, ktorí jej kedy ublížili. Ale tajomná skrinka si vyberie aj svoju daň - po každom želaní zomrie niekto z Clariných blízkych. Novú ducharinu Wish Upon režíruje rutinér John R. Leonetti (Annabelle) podľa scenára Barbary Marshall (Viral). Vo filme sa predstavia Joey King (The Conjuring), Ryan Phillippe (Secrets and Lies), Ki Hong Lee (Maze Runner: The Scorch Trials), Mitchell Slaggert (Moss), Shannon Purser (Stranger Things) či Sherilyn Fenn (Gilmore Girls). Trailer prezrádza, že zrejme pôjde o neškodnú žánrovku, očividne inšpirovanú Conjuringom, Ouijou a Nezvratným osudom. Potenciál na fajn hororový výplach tu cítiť. Premiéru si Wish Upon odbije 30. júna 2017.

