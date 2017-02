Technologický vizionár Tom Hanks donúti Emmu Watson uvedomiť si cenu slobody v novej ukážke thrilleru The Circle

Iste, téma to nie je dvakrát objavná, ale bohužiaľ stále aktuálnejšia. Moderný techno-thriller nám predstaví mladú Mae, ktorá prichádza pracovať pre vizionára Eamona Baileyho. Jeho mega internetová spoločnosť The Circle je najmodernejšou a najväčšou svojho druhu. Pred Mae sa otvorí celkom nový svet plný netušených možností. Ale čím viac o celom pozadí vie, tým znepokojivejšie na ňu pôsobí. Určite nás čakajú úvahy o podstate súkromia (ktoré sme už, de facto stratili), slobody, etiky a o tom, ako nás moderné technológie vzájomne odcudzujú. Nič proti, z toho sa dobrý film nepochybne urobiť dá. Obzvlášť keď režíruje talentovaný James Pondsoldt (The Spectacular Now) a herecky sa predstavia Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Patton Oswalt či Bill Paxton. Do našich kín The Circle zavíta 27. apríla 2017.

