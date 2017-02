50 odtieňov temnoty považuje svojich divákov za imbecilov. Navyše je film bez štipky erotického napätia a vkusu (Recenzia)

Uľahčím vám scrollovanie, aj tak všetci vieme, že hodnotenie vás zaujíma najviac. 50 odtieňov temnoty je ešte horší výplachový kino šit ako jeho predchodca. Ak ste aj po prečítaní tejto vety zostali prítomní a nebodaj vás zaujíma aj to, aké mám výhrady, prechovávam k vám úprimný obdiv. Je mi jasné, že som na seba už v úvode uplietol poriadne veľký bič (nie, týmto slovným zvratom naozaj na nič nenarážam), no počas posledných pár hodín som si prešiel mnohými náladami. Od prvopočiatočného znechutenia v kino sále, cez smútok po skončení záverečných tituliek až po hnev, ktorý nasledoval na ceste domov. Tých pár eur z peňaženky síce pretrpím, ale ten do oči bijúci výsmech divákovi? V porovnaní s ním pôsobia prichádzajúci Transformeri ako inteligentný a filmového nadšenca rešpektujúci dobrodružný zážitok rozvíjajúci fantáziu. Ach... Kde vôbec začať?

Poďme na to od začiatku. Áno, romány zo série mali v knižnom svete očividne obrovský úspech. Ako najlepšie pokračovať? No predsa natočením filmu. Ten nám predstavil hanblivú Anastasiu (Dakota Johnson), obyčajné dievča, do ktorého sa zamiluje nechutne bohatý Christian Grey (Jamie Dornan). On ju chce, ona jeho tiež. On jej povie, že to má rad inak ako ostatní páni, ona je zmätená. On jej ponúkne kontrakt, ona nevie, čo je „butt plug" a on zmení podmienky. Ona súhlasí, on ju zopárkrát prepleskne po zadku, ona v slzách utečie. Stručnejšie sa to opísať nedá, keďže film ako taký toho naozaj veľa neponúkal. Oči ľudí sa teda upierali na pokračovanie. Tvorcovia nám nasľubovali temnejší psychologický a najmä erotický thriller. No tak teda dobre. Jednotka bola asi nie príliš dobre zvládnutý predkrm. Čo sa bude diať v druhej časti?

Nuž, Anastasii pán Grey lezie krkom (opäť sa pohybujeme v medziach metafory). Nie je s ním v kontakte a kvety od neho jej už tiež nevoňajú. Všetko sa však mení, keď na výstave jej kamaráta kúpi všetky portréty s jej podobizňou. Pozve ju na večeru, ktorú mimochodom nedobytná Anastasia akceptuje iba preto, že je hladná (och bože), on jej následne dá krabicu s dvoma Apple produktmi, kľúčmi od nového Audi a šekom na 24-tisíc dolárov. Voilà. V ďalšej scéne sa dozvedáme, že sú zas pokope (naozaj si nevymýšľam). Ak sa vám už iba ten začiatok zdá absurdný, nezúfajte, máme toho viac.

Temnejší a psychologický thriller sa páni filmári snažili dosiahnuť zakomponovaním Christianovej temnej minulosti. Geniálne, vravíte? Počkajte, keď sa dozviete, že istá slečna si kvôli nemu podrezala žily a teraz sa objavuje v nebezpečnej blízkosti novej pani Greyovej. Má to však jeden maličký háčik. Je to absolútna sprostosť. Bývalá "otrokyňa" mladého miliardára totiž vie, kde slečna Steelová pracuje. Nejakým zázrakom sa dostane do penthousu svojej bývalej lásky, neskôr do jeho garáže, kde zničí auto a nakoniec sa dokonca objaví v byte so zbraňou, len aby mohla byť upokojená podmanivým hlasom vyšportovaného sadistu, ktorý ju následne poškrabal po hlave, zatiaľ čo mu kľačala pri nohách. Ano, to bola celá thrillerová zápletka, zaberajúca dokopy 10 minút z dvojhodinovej stopáže.

Je tam aspoň viac sexu? Veruže je, drahý čitateľ. Najnevzrušujúcejšieho sexu, aký si kedy videl. Pravda. Títo dvaja si to rozdávajú snáď v každej dlhšej spoločnej chvíli, ale čo ma trošku prekvapilo, je polohový inventár charizmatického Christiana. Niežeby som závidel, ale sadista, ktorý 9 z 10 sexov prežije na misionára, asi nebude takým labužníkom, za akého sa vydáva. To by ale prekvapivo až tak nevadilo. To, že pri týchto dvoch, mimochodom v iných projektoch sympatických ľudí, absentuje akékoľvek vzájomné iskrenie, sme zistili už v prvom filme. Aj posledná chémia sa však vytratí v momente, keď je orálny sex prerušovaný hlučnou popovou hudbou, ktorá sa síce možno uchytila v rádiách, ale rozhodne nesedí v podobných scénach.

Kritizovanie hudby je však už čerešničkou na torte. Vráťme sa k filmu. 50 odtieňov temnoty je totiž presne tým skvostom, ktorý môžete pustiť v ktorejkoľvek pasáži a po pár minútach nájsť neskutočné množstvo nelogických sprostostí a trápností. Anastasia si oblieka podväzky, v následnej sex scéne má iba obyčajné tangáče. Grey sa v absurdne komickej scéne pokreslí rúžom, no celý večer nemá problém nosiť bielu košeľu. Stále neskúsená Anastasia použije venušine guličky a účinkovať začnú až po zasadnutí na maškarnom bále. Christian v scéne, ktorá príde ako blesk z jasného neba, havaruje na helikoptére a jeho rodina bez vypustenia sĺz radšej konverzuje o dobrom výbere jeho nastávajúcej partnerky. Z televízie sa na to ozve, že je v poriadku a cestuje domov, vzápätí sa otvoria dvere a v nich stojí v celej svoje kráse, akurát jemne zašpinený a bez zranenia. Pokračovať by sa dalo donekonečna.

Ak máte pocit, že táto recenzia sa snaží byť nasilu ironická či bez hlavy a päty, asi máte pravdu. Jednoducho nedokážem zniesť to, čo som práve videl a rozhodol som sa, že keď ma tvorcovia pokladajú za idiota, nemám dôvod písať serióznu recenziu. Bohužiaľ, všetko, čo ste si prečítali, je pravda. Pokračovanie erotickej drámy (musíme sa riadiť oficiálnym žánrovým zasadením) je dvojhodinová nuda bez pointy, ktorá má ešte plytkejší dej ako jej predchodca (ak sa to tak dá nazvať), prvotriedne nezaujímavé postavy, televíznu réžiu a odpudzujúci sexuálny náboj. Hádajú sa, sexujú, vypúšťajú hlášky, častokrát pripomínajúce kultový The Room, opäť sexujú a všetko je to tak nezaujímavé, že začínate pociťovať reálnu fyzickú bolesť hlavy. Určite som zabudol na množstvo skvostov, ktoré som mohol spomenúť a asi to tak má byť. Filmu udeľujem pol boda za plagát Riddicka, pol boda za to, že totálne rozdrvil štvrtú stenu a priniesol mi migrénu, pol boda za podväzky pani Steelovej a štvrť boda za pekné autá, ktorý následne škrtám z dôvodu, že boli súčasťou až komicky očividného product placementu. 1.5/10.

Upozorňujem, že táto recenzia je iba názorom mňa, autora a nemusí, respektíve neobsahuje názory celej redakcie.

Dúfam, že sa týmto spôsobom vyhneme zbytočnému generalizovaniu.



Poznámka od redakcie: Ale čoby, určite je to totálna hovadina, choďte radšej na Lego Batmana ľudia, vážne.

