Batman má režiséra, hotový scenár, s ktorými sú všetci spokojní a predstaviteľ Deathstroka už trénuje s katanou!

V poslednej dobe panuje okolo Batmanovej sólovky veľa rozruchu. Už sme vás informovali o rezignácii samotného Bena Afflecka z postu režiséra, čo môže mať pozitívne, ale aj negatívne následky. Ben má v jednom pravdu. Režírovať snímku, výrazne sa podieľať na scénári a zároveň hrať hlavnú postavu nemusí byť práve najlepší nápad. Štúdio Warner Bros. však herca plne podporuje. Warneri a Affleck sú s momentálnou verziou scenára nadmieru spokojní. Ostáva otázka, ktorý kandidát sa ujme režisérskej stoličky. Ak ste pozorne čítali naše predošlé články, viete, že sa podľa prvých zdrojov nachádzal v užšom výbere talentovaný Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) a Matt Ross (Captain Fantastic).

Voľba nakoniec padla na Reevesa, ktorý už dotočil tretiu časť trilógie o planéte opíc a momentálne spolupracuje už len na postprodukcii. Toto tvrdenie zatiaľ nemôžeme označiť ako oficiálne, keďže Američan ešte žiadnu zmluvu nepodpísal a zatiaľ na réžiu len prikývol. Je ale viac než pravdepodobné, že sa o Batmanov film postará práve on a my mu budeme držať palce. Ak by sa projekt predsa len začal natáčať ešte tento rok, čo je aj cieľom štúdia, existuje možnosť, že sa obľúbeného temného hrdinu dočkáme už na budúci rok.

Ako je to so scenárom vám zase prezradí smetyl. Nedávno jsme se dozvěděli mírně znepokojující novinku. Batmanova sólovka s Benem Affleckem, kolem níž už nějaký ten pátek panuje pořádný rozruch, se dočkala podstatných změn ve scénáři. Ten původní sepsal právě Affleck a Geoff Johns, Warneru se však nelíbil, a tak bylo nařízeno přepsání, o které se postaral Chris Terrio. To by nebyl až tak překvapivý krok, kdyby se nezačaly internetem šířit zvěsti, že scénář bude muset být sepsán znovu, a to úplně od podlahy. Nepodložené klepy vyvrátil Justin Kroll, známý a relevantní reportér magazínu Variety, který dokonce veřejnost informoval, že s přepsaným scénářem je velmi spokojený jak Ben Affleck, tak i generální ředitel obsahu Toby Emmerich.

Další ožehavé spekulace provázejí účast Deathstroka jako hlavního záporáka. Jeho představitel Joe Manganiello ale v nedávném rozhovoru prozradil, že se na roli už pečlivě připravuje. Nechal se slyšet, že přečetl úplně každý komiks, v němž se jeho postava objevuje a začal dokonce trénovat: „Teprve nedávno jsem se pustil do tréninků s katanou. Začal jsem se také setkávat s různými učiteli bojových umění a diskutovat s nimi. 'Jaké jsou nejnebezpečnější techniky bojového umění?'“ V další části rozhovoru pak hovořil o tom, že se chce řídit zejména scénářem, nikoli komiksy, protože mohou nabízet různé interpretace. Prozradil také, jak je nadšený do práce a trénuje takto dopředu, i když vlastně ještě není stoprocentně jisté, že projekt vznikne. S takovým hereckým přístupem se jistě můžeme těšit na hromadu pečlivě natrénovaných akčních scén a entusiasmu, který Manganiello do interpretace Deathstrokea jistě vloží.