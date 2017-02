Baby Groot je v Guardians of the Galaxy 2 podľa režiséra Jamesa Gunna malý zábavný hajzlík

Je to jednak z marketingových dôvodov, ale veľkosť Groota v druhom diele Guardians of the Galaxy má aj svoje príbehové odôvodnenie, vzhľadom na koniec jednotky. Neodtrhli mu ruky, takmer zahynul po tom, čo takmer celý zhorel, takže chvíľu potrvá, kým ho uvidíme v plnej sile. Už v prvej časti si ho však publikum zamilovalo, čo sa rozhodne nezmení ani po premiére časti druhej. Baby Groot bude roztomilý malý šibal, to už vieme, no James Gunn, scenárista a režisér oboch dielov, zašiel trochu hlbšie. Rozhodne si s ním užijeme veľa zábavy, narozdiel od jeho kamarátov a kolegov, ktorým občas spôsobí zo života peklo, čo sme už videli v prvom traileri.

Samotný Chris Pratt si je vedomý toho, že si pre seba celkom možno ukradne celý film a všetky scény, v ktorých bude, pričom ich údajne nebude málo. Gunn vraj nepozná osobu, ktorú by Baby Groot nebavil. Zároveň však priznáva, že je to taký malý hajzlík, na čo sa už určite všetci tešíme. Nesmieme zabúdať, že ide o dieťa. Pamätá si asi všetko, no je však trochu hlúpučký. V každom prípade, raz sa z neho znova bude musieť stať Groot, keďže Vin Diesel už niekoľko mesiacov nevie prestať hovoriť o jeho súboji s Hulkom (Vin prepožičal Grootovi hlas) v Infinity War.