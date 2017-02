Krásky Eva Green a Gemma Arterton si zahrajú lesbický pár v chystanej biografickej dráme Vita & Virginia o spisovateľke Virginii Woolf

Všetci si iste pamätajú na vynikajúce Hodiny od Stephena Daldryho. Nicole Kidman si v nich zahrala slávnu spisovateľku Virginiu Woolf a za túto rolu si odniesla aj Oscara. Teraz k nám mieri ďalší biografický kúsok zo života tejto významnej autorky. Eva Green (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children) a Gemma Arterton (The Girl with All the Gifts) potvrdili svoju účasť v romantickej dráme Vita & Virginia.

Film sa zameria na lesbický vzťah Virginie Woolf (Eva Green) a Vity Sackville-West (Gemma Arterton), ktorý začal v roku 1922, trval viac ako dekádu a bol inšpiráciou pre Woolfovej román Orlando. Vita & Virginia bude adaptáciou divadelnej hry Eileen Atkins a réžie sa chopí Chanya Button (Burn Burn Burn). Iste sa teda môžeme tešiť na emocionálne silný film s výbornými hereckými výkonmi. Vita & Virginia sa momentálne nachádza v štádiu pre-produkcie, takže dátum predpokladanej premiéry je zatiaľ vo hviezdach.