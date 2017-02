Bitkár Stifler sa stane otcom vo finálnom traileri pre druhú časť komédie Goon

Spoločnosť No Trace Camping práve zverejnila finálny trailer pre pokračovanie filmu Goon s prívlastkom Last of the Enforcers. Mnohými divákmi obľúbená komédia z roku 2011 opätovne oživí vášnivého hokejového bitkára Douga Glatta, ktorého stvárni Seann William Scott alias nezabudnuteľný Stifler. Hlavný protagonista príbehu bude znovu zápasiť nielen proti svojmu odvekému rivalovi, ale čaká na neho aj vnútorný boj za milujúcu a podporujúcu manželku Evu (Alison Pill) a novonarodené dieťa. Zároveň však musí chrániť svojich spoluhráčov, najmä nového nafúkaného nováčika (Wyatt Russell).

Trailer, ktorý rozhodne ukazuje nemalé množstvo detailov, nasvedčuje tomu, že pokračovanie pôjde rovnako očarujúcou cestou ako originál. Športová komédia opäť poteší známym závanom mixtúry špinavých, bitkárskych prekvapení a prostého, sedliackeho humoru. Dúfajme teda, že Jay Baruchel zažije úspešný režijný debut a jeho prvotina bude minimálne tak podarená ako prvá časť. Film debutuje v Kanade 17. marca. Dátum celosvetovej a taktiež slovenskej premiéry nie je zatiaľ známy. Pod článkom nájdete okrem finálnej ukážky aj aktuálny plagát. Tešíte sa na znovuzrodenie bitkára Douga?