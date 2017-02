Lego Batman je v amerických kinách úspešnejší než 50 odtieňov tragédie a zúfalstva, John Wick však na misionárske hrátky v posteli nestačil

Každý z nás sa už dostal do momentu, kedy takmer stratil vieru v ľudstvo. Po druhom februárovom víkende a pohľade na aktuálne filmové tržby je ale naša viera späť. V napätom súboji trojice noviniek v zložení LEGO Batman, Fifty Shades Darker a John Wick: Chapter Two totiž zvíťazil zdravý rozum a dobrý vkus divákov, ktorí na domácej americkej pôde dali prednosť animovanému hrdinovi pred psychologickým thrillerom a nezáživným pornom pokračovaním knižného hitu. Otváracie tržby netopiera z Gothamu v Spojených štátoch prekročili 55 a pol milióna amerických dolárov a celosvetovo atakuje hranicu rovnej stovky. LEGO Batman dorazil do kín ovešaný pozitívnymi recenziami (vrátane tej našej, ktorú nájdete tu) a pri takomto vývoji tržieb sa štúdio Warner Bros. môže radovať, keďže 80 miliónový rozpočet tento animák určite zniekoľkonásobí.

Druhá priečka v tabuľke teda patrí Fifty Shades Darker, ktoré sme si do detailov (a hlavne úprimne) rozobrali v našej recenzii, takže teraz sa už namiesto emócií budeme venovať iba číslam. V Spojených štátoch nechali diváci v kinách 46,7 milióna dolárov, čo je po pripočítaní tržieb zo zvyšku sveta ešte o takmer presných 100 miliónov viac. Oproti prvému filmu však po otváracom víkende pokračovanie disponuje len približne polovičnými ziskami, čo vedenie v štúdiu Universal rozhodne nepotešilo. Viac ako polmiliardový úspech Fifty Shades of Grey sa tak istotne nepodarí zopakovať, nehovoriac o tom, že na budúci týždeň sa tržby prepadnú minimálne o polovicu. Dámy a slečny, ktorým sa film nadmieru páčil, sa ale nemusia báť, že by sa nedočkali tretieho filmu. Kinematografia si predsa zaslúži dôstojné ukončenie tohto populárneho príbehu.

O kolónku nižšie nájdeme tretiu a poslednú novinku v našej tabuľke, ktorou je pokračovanie kladne prijatého a divácky mimoriadne obľúbeného Johna Wicka. Toho sa slovenský divák v kinách dočká prekvapivo až v priebehu budúceho týždňa, no na dobré sa vraj oplatí čakať. Rozpočet ešte nepoznáme, no celosvetové tržby sú momentálne na sume 40,6 milióna dolárov, čo nie je na R-kové pokračovanie akčného B-éčka, ktoré nepremiérovalo v drvivej časti sveta vôbec zlé. Mimochodom, pokiaľ vás minula táto informácia, tak už sa aktívne pracuje aj na treťom pokračovaní, tak rozhodne zájdite do kina, nech viete, čo mu bude predchádzať. Popri iných filmoch v tabuľke si opäť dovolíme spomenúť muzikál La La Land, ktorého rozpočet bol stanovený na 30 miliónov, pričom tržby v priebehu najbližšieho týždňa prekonajú už 300 miliónovú hranicu. A že si to snímka aj patrične zaslúži.

To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách. Na záver ešte dodáme, že naša rubrika Box Office je pravidelná a sledovať ju na našom webe môžete v pravidelných týždňových intervaloch (predchádzajúce časti nájdete na tomto odkaze).

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. N LEGO Batman $55,635,000 --- $92,635,000 1. 2. N Fifty Shades Darker

$46,797,825 --- $146,897,825 1. 3. N John Wick: Chapter Two

$30,015,000 --- $40,615,000 1. 4. 1. Split $9,321,110 -35.4% $169,393,380 4. 5. 4. Hidden Figures

$8,000,000 -21.5% $140,201,313 8. 6. 3. A Dog's Purpose

$7,365,335 -29.9% $56,395,010 3. 7. 2. Rings

$5,820,000 -55.2% $38,646,803 2. 8. 5. La La Land

$5,000,000 -32.2% $294,310,345 10. 9. 10 Lion

$4,083,000 +8.6% $44,523,638 12. 10. 9, The Space Between Us

$1,760,000 -53.4% $6,595,158 2.