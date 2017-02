Vojna a mier od BBC je pompézna historická freska plná strhujúcich výpravných bojov a osudovej romantiky (Recenzia)

Svetové literárne klasiky sa mnohým z nás spájajú najmä s maturitnými časmi, kedy sme boli nútení učiť sa ich dlhočizné obsahy, dejové zápletky a mená postáv. Dnes dokonca prekvitá názor, že povinná literatúra už zďaleka neodzrkadľuje charakter súčasnej doby, a preto je v našom bežnom živote nepoužiteľná. Je to však naozaj tak? Tolstého filozofické i spoločensko-politické reflexie totiž vnímam ako nadčasové a schopné dotknúť sa aj dnešného človeka.

V minulosti bola ruská klasika Vojna a mier niekoľkokrát prevedená aj na filmové plátno. Za zmienku stojí verzia od ruského režiséra Sergeja Bondarčuka alebo americká adaptácia z 50. rokov v hlavných úlohách s legendárnou Audrey Hepburn a Henrym Fondom.

Spracovať vyše tisícstranovú literárnu predlohu, nasiaknutú hutnými dejovými líniami, stovkami postáv a zložitou spoločenskou situáciou, si vyžaduje obrovskú odvahu. Dovolím si však tvrdiť, že BBC si s touto náročnou úlohou poradilo priam bravúrne. Seriál je, podobne ako predloha, širokospektrálny – rozvíja spoločensko-politickú, prírodnú i osobnú rovinu, no napriek tomu nestráca tematickú a dejovú konzistenciu. Jednotlivé epizódy si udržiavajú dynamiku a tempo rozprávania, psychologická kresba postáv je pútavá a uveriteľná a salónne konverzácie vyššej ruskej spoločnosti nás aspoň na pár okamihov vrátia v čase. Divák by možno od podobne ladeného príbehu, sústreďujúceho sa na dobové európske pomery a plného najrozličnejších postáv, očakával určitú ťažkopádnosť a neschopnosť autorov skĺbiť také množstvo tematických i osobných motívov. Tvorcovia však nielenže zvládajú zachovať ducha predlohy a atmosféru Ruska na začiatku 19. storočia, no zároveň sa v istých ohľadoch prispôsobujú aj modernému divákovi.

Nemorálnosť vyšších kruhov, ktorú Tolstoj v románe prezentuje v medziach konvencií, je v seriáli vytiahnutá do úplne nových, atraktívnych polôh – napríklad cez obraz incestného vzťahu dvoch súrodencov. Súčasného diváka pritiahne aj famózna audiovizuálna stránka. BBC finančnými prostriedkami rozhodne nešetrilo, čoho výsledkom sú impozantné bojové strety medzi francúzskym a ruským vojskom – príbeh je koniec koncov situovaný do obdobia napoleonovských ťažení s cieľom podmaniť si Európu. Divák si tak vychutná autentické a krvavé vojnové scény vychádzajúce z reálnych historických bitiek pri Borodine a Slávkove, ale výborne nakrútené je aj napadnutie Ruska či požiar Moskvy.

Režisér Tom Harper (Peaky Blinders, The Woman in Black 2: Angel of Death) perfektne vyvažuje koláž pozostávajúcu z vojnových, romantických, existenčných alebo prírodných motívov, čo z minisérie vytvára plnokrvné viacrozmerné dielo. Interiérové konverzačné pasáže striedajú výpravné boje, do toho sa miešajú precítené osobné úvahy o zmysle života, umocnené nádhernou hudbou a intímnymi prírodnými zábermi. Charaktery postáv sú úžasne živé, plastické a vnútorne mnohotvárne. Nesmiem zabudnúť na strhujúce herecké výkony ústrednej trojice – Paula Dana (Prisoners, Twelve Years a Slave) v roli Pierra Bezuchova, Jamesa Nortona (Grantchester, Happy Valley) ako Andreja Bolkonského a Lily James (Cinderella, Downton Abbey) v úlohe Nataše Rostovovej. Ich postavy reprezentujú ruskú šľachtu, no vnútorne sa neustále konfrontujú so spoločnosťou, v ktorej žijú, utápajú sa v bezvýchodiskovosti života a sú plné ideálov nezapadajúcich do konceptu vtedajšieho Ruska.

Niektoré scény síce chvíľami pripomínajú klasickú britskú konverzačku, no v komplexnosti zo seriálu srší snaha o čo najvernejšiu adaptáciu Tolstého rozsiahlej fresky. Tvorcovia mu zároveň vzdávajú hold ako jednému z najväčších ruských románopiscov. V diele bytostne prežívame útrapy postáv, kocháme sa úchvatnými scenériami, vychutnávame krásy jari ako predzvesť nových začiatkov, filozofujeme nad životom a až fyzicky bolestne preciťujeme mrazivú ruskú zimu. 10/10

