Strážcovia galaxie 2 v novej upútavke pripomínajú, prečo sú najštýlovejším blockbusterom roka

Skutočne sme to nepotrebovali, ale čo vám povieme, nenamietame. Možno by bolo najlepšie nechať si všetky ďalšie nové zábery až do kina, občas ale nevydržíte a navnadíte sa na očakávaný film ešte viac. A podobne funguje aj tento tv spot ku Guardians of the Galaxy 2 s niekoľkými novými zábermi vrátane druhej verzie Draxovho vtipu po tom, ako to Mantis schytá na konci videa. Premiéra je naplánovaná na 4. mája. Všetky potrebné informácie potom nájdete tu.





PS: James Gunn oznámil, že Baby Groot nemá absolútne žiadne spomienky na to, čo sa stalo keď bol dospelý. Groot, ktorého sme poznali akoby teda zomrel.