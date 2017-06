Jim Carrey: Príbeh chlapca z chudobnej rodiny, ktorý sa dostal až na vrchol

The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura - filmy, ktoré si s menom Jim Carrey asociuje azda každý. Tieto a mnohé ďalšie projekty priniesli kanadskému komikovi slávu a zástupy fanúšikov. Často dokonca zatieňujú úlohy, v ktorých sa vymanil zo škatulky povrchného zabávača a dokráčal vďaka nim k rešpektu filmovej komunity a množstvu ocenení. Výnimočné snímky ako Truman Show či Endless Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey - zabávač, stand-up komik, herec a jedna z najobľúbenejších osobností svojho času. A hoci herec už videl zenit svojej kariéry, jeho meno naďalej priťahuje obrovský záujem. Dnes si povieme viac o tom, ako kanadský chlapec z chudobnej rodiny dokráčal za svojím hollywoodskym snom.

James Eugene Carrey sa narodil rodičom Percymu a Kathleen. Na svet prišiel 17. januára 1962 v Newmarket, Ontario. Najmladší zo štyroch potomkov bol od útleho veku extrovertom, ktorý zabával svojich rodičov a súrodencov už ako dieťa. Keď mal Jim 14 rokov jeho otec prišiel o prácu ako účtovník a rodina bola nútena presťahovať sa na predmestie Toronta. V ťažkých časoch si Percy našiel len slabo platenú prácu a Jim musel obetovať dobré výsledky v škole, keď začal pracovať v továrni. Každý deň po škole ho čakalo 8 hodín práce. Toto obdobie sa však na rodine začalo rýchlo podpisovať škaredým spôsobom a príchod nevyhnutnej zmeny si príliš na čas nedával. Carreyovci sa presťahovali do „pojazdného obydlia“ v podobe starého Volkswagenu a zakotvili na trávniku svojich príbuzných. Napriek stiesnenému priestoru sa rodina cítila šťastnejšie a Percy začal svojmu synovi pomáhať s objavovaním a skúmaním jeho komediálneho talentu.

Ako 15-ročný sa Jim prvýkrát objavil pred publikom torontského baru Yuk Yuk's. V žltom saku, ktoré preňho urobila Kathleen, zažil veľký neúspech - jeho prvé verejné vystúpenie bolo, ako už je zvykom, jednou veľkou katastrofou. Vytrvalosť, nezlomnosť a nutná dávka psychickej odolnosti však priniesli svoje ovocie a mladý Jim sa relatívne rýchlo dokázal na barovej scéne v Toronte uplatniť. Vďaka pravidelnému vystupovaniu mohol podporovať svoju rodinu a zároveň pracovať na vlastnej kariére. Jeho prvé vystúpenia pozostávali najmä z „impressions“ slávnych celebrít a po pozitívnej odozve, ktorá sa mu začala dostávať, sa odhodlal k odvážnemu kroku - v roku 1979 sa presťahoval do Los Angeles. Tam si ho zakrátko všimol Rodney Dangerfield a ponúkol mu rolu predskokana pri jeho komediálnom turné štartujúcom v Las Vegas.

Napriek rastúcemu úspechu bol Carrey nespokojný s rýchlosťou progresu. Chcel viac. Namiesto toho dostal len pár úloh v nízkorozpočtových komédiách. Potom prišla The Duck Factory (1984) a na chvílu sa zdalo, že vysnívaný úspech začal naberať reálne kontúry. Jim do LA priviedol svojich rodičov a na moment cítil, že nový život je konečne tu. No jeho snahy sa onedlho opäť premenili na neúspech a po hraní vážnejších postáv sa Jim vrátil k stand-up komédii. Vedel, že veci sa musia zmeniť a napriek pravidelnosti nevydarených vystúpení sa nevzdával. No jeho finančná situácia prestala byť prívetivá, aby sa potom premenila na neschopnosť dovoliť si aj tie najzákladnejšie z vecí. Jim bol nútený požiadať svojich rodičov, aby sa odsťahovali, keďže už nebolo naďalej možné ich podporovať. Následné obdobie uvidelo Jima na dne viac ako kedykoľvek predtým. A bolo to práve vtedy, keď si herec vypísal dnes už legendárny šek na 10 miliónov dolárov za „herecké služby“. Ten so sebou nosil v peňaženke až do dňa, než (ako v tom najviac klišé príbehu) mu v rukách pristál reálny šek rovnakej sumy.

Sila mysle? Šťastná náhoda? Určite si viete predstaviť, čo tento imaginárny šek znamenal pre Jima. Herec ho dokonca neskôr nechal pochovať spolu so svojím otcom Percym, ktorý podľahol rakovine pľúc v roku 1994. No ešte v časoch materiálnej a kariérnej neistoty mal Jimov osobný život oveľa optimistickejšie vyhliadky. V roku 1986 stretol herečku Mellissu Womer, ktorú si už o rok na to zobral a spolu priviedli na svet dcéru Jane. Jim už zrazu nebol sám. Mal rodinu, o ktorú sa musel postarať. Počet projektov začal rásť a hoci išlo o prinajlepšom nelichotivé snímky, Jima si vďaka nim všímalo viac a viac ľudí pohybujúcich sa vo filmovom priemysle. Vďaka tomu bol odporučený do seriálu In Living Color. Po skvelom prijatí sa v projekte Jim objavoval až do roku 1994. Pozornosť a chvála, ktoré sa mu dostali, viedli k prvému veľkému prielomu - Ace Ventura.

Jimovi bolo umožnené mať veľké slovo pri prepisovaní scenára, ktorý postavil okolo svojho vlastného zmyslu pre humor a vyplatilo sa. Publikum si zvieracieho detektíva zamilovalo. Jeho ďalšia ikonická úloha vo filme The Mask mu priniesla nomináciu na Golden Globe. No a nasledujúci film bol pre Carreyho hitom najväčšieho kalibru. Dumb and Dumber (Blbý a blbší), komédia natočená za 16 miliónov skončila so skóre 246 miliónov, čo znamenalo, že v roku 1994 dokázali Carreyho filmy zarobiť dokopy 550 miliónov. Z Jimma Carreyho bola zrazu obrovská hoolywoodska hviezda, no tento úspech bol zatienený nešťastným koncom manželstva s Mellissou. Pár si prešiel veľmi škaredým rozvodom a Jim hľadal útechu u kolegyne z Dumb and Dumber - Lauren Holly. S ňou sa zakrátko oženil, len aby sa aj toto manželstvo zanedlho skončilo rozvodom.

Hoci sa Jimov osobný život nachádzal v troskách, jeho kariéra pokračovala optimistickým smerom. Veľmi dobre prijatá úloha v Batman Forever bola nasledovaná pokračovaniami Zvieracieho detektíva a Carreyho hviezda svietila jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Jim potom zažil aj prvý veľký box office neúspech v podobe snímky The Cable Guy režírovanej Benom Stillerom, no ani to jeho menu neubralo na sile. Nasledujúci projekt bol totiž ďalším veľkým prielomom. Hovoríme o Truman Show, filme, ktorý hercovi nepriniesol len Golden Globe, ale aj celosvetový rešpekt filmovej komunity, ktorá musela konečne uznať, že Carrey nie je len komik, ale aj seriózny herecký talent. Jeden z najlepších (ak nie najlepší) film v hercovej kariére bol nasledovaný snímkou Man on the Moon a druhým Golden Globe. Po kritickom úspechu sa Carrey opäť vrátil ku komédiám.

Počnúc Grinchom a vrcholiac snímkou Bruce Almighty, Carrey bol späť medzi najlepšie zarábajúcimi hercami sveta. Jeho ďalšou voľbou sa však stal artovejší film - Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pravdepodobne kvalitatívny vrchol hercovej kariéry priniesol Oscara za scenár Charliemu Kaufmanovi a štvrtú nomináciu pre Kate Winslet. Sám Carrey ostal opomenutý, no nadobro už zacementoval svoju povesť vynikajúceho seriózneho herca.

Jim Carrey pokračoval v účinkovaní vo viac či menej úspešných snímkach, ktoré vo väčšine prípadov patrili do komediálneho žánru. Jeho takmer mytologizované meno ho nieslo ďalej, zatiaľ čo kritický či komerčný úspech predošlých projektov už nikdy nenapodobnil. Objavil sa v pokračovaniach filmov Kick-Ass, Anchroman či Dumb and Dumber. Hoci svoj zenit už herec zažil, jeho meno si stále zachováva značnú časť svojho lesku. Dnes pokračuje v točení filmov, venuje sa charitatívnej činnosti a tvrdí, že nadobro porazil depresiu, ktorá ho prenasledovala väčšinu jeho života. Herec prehlásil, že už neberie žiadne lieky ani stimulanty, dokonca ani len kávu.

Jim už dlhé roky pravidelne medituje a tvrdí, že dosiahol duševný pokoj. Komik má za sebou kontroverzné vyjadrenia o detskom očkovaní, ktoré podľa neho spôsobuje autizmus. Tie boli tvrdo skritizované poprednými americkými vedcami pre ich agresívnosť a neochotu skúmať skutočný pôvod problému. Jim Carrey naďalej ostáva relevantným menom na mape mainstreamovej filmárčiny. Chlapec z chudobnej rodiny dosiahol svoj hollywoodsky sen, zažil nejeden pád a dokázal, že pevná vôľa v kombinácii s talentom môže viesť až na vrchol. Továreň na sny, hoci je v prvom rade len tvrdým biznisom, dokáže priniesť aj nejeden príbeh o naplnení vlastných túžob.