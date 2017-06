Svet X-Men čaká množstvo skvelých a veľkolepých filmov. Na čo všetko sa od mutantov môžeme tešiť, keď Deadpool vystrieda Wolverina?

Simon Kinberg je nesmierne vyťažený tvorca. Okrem toho, že sa podieľa na scenároch či ich priamo píše, dohliada na prakticky všetky X-Men projekty, či už ide o seriály alebo filmy. Pokiaľ sa niekde objaví nejaká novinka ohľadom týchto počinov, takmer vždy je to z úst tohto človeka, ktorý napíše a zároveň zrežíruje ďalší veľký X-Men film. My len dúfame, že si toho na plecia nezobral až príliš veľa a neodrazí sa to na kvalite budúcich počinov. Čaká nás toho extrémne veľa a len v priebehu roka a pol uvidíme dva seriály a tri filmy. A práve v tomto článku sa pozrieme na všetko, čo nás čaká.

X-Force - 2019?

Brutálna tímovka je zložená prevažne z antihrdinov a svojho času v nej bol aj samotný Wolverine. Mali sme tu už isté náznaky toho, kto bude vo filmovom tíme, ale vzhľadom na neaktuálnosť správ a možnej zmeny scenára budeme k postavám pristupovať s čistým štítom. Jedinými známymi faktormi sú teda Deadpool a Cable.



Tí budú podľa slov Kinberga hlavnými zložkami filmu. Dá sa teda povedať, že X-Force bude tímovým spin-offom pre Deadpool 2, keďže práve v pokračovaní minuloročného valentínskeho hitu má byť Cable predstavený. Znova sa hovorí o tom, ako má byť PG-13 a R-kové zobrazenie použité vtedy a tam, kde sa to hodí najviac. Zatiaľ čo X-Force, Deadpool a Wolverine si ho vyžadujú, taká tímovka X-Men môže byť kvalitná, čo sa príbehu a jeho vyrozprávania či štylizácie týka, pokojne PG-13, a teda aj pre deti. V tomto prípade je však jasné, že pôjde o R-ko.



Jedného dňa sa Kinberg a spol. pokúsia spojiť všetky príbehy čo možno najlepšie a uvedomujú si, aké problémy už cestovaním v čase a rôznymi scenármi, ktoré ignorujú isté udalosti a fakty, spôsobili. Už teraz o budúcnosti tejto značky a všetkých jej postáv pravidelne rokuje so štúdiom Fox, nedokáže však určiť, čoho sa v budúcnosti skutočne dočkáme. Zároveň si v štúdiu budú lámať hlavy nad tým, ako skĺbiť niektoré postavy a filmy do jedného celku, keďže budú štýlovo odlišné. Môže za to aj rating, kedy si Deadpoola jednoducho nedokážeme v tejto podobe predstaviť popri dnešných, mladých X-Men, zďaleka nielen kvôli vyberavému slovníku. Všetkým tvorcom, ktorí na ich budúcich filmoch pracujú, chcú dopriať veľkú kreatívnu voľnosť.

Presne takáto situácia nastala pri Deadpoolovi a Loganovi. Mangold doteraz nemôže uveriť, že mu štúdio zhltlo každý nápad, aký im predniesli. Je mu jasné, že s pár vecami nesúhlasili, ale aj tak ich nakoniec odklepli (ako napríklad ťah nazvať posledný Wolverinov film Logan - učiniť toto rozhodnutie v štúdiu vôbec nebolo jednoduché). Budú klásť dôraz, aby všetky filmy patrili do jedného univerza, zároveň ale nechcú, aby tento fakt nejako limitoval "filmmejkerov" pri písaní scenára a tvorby deja/scén a tak ďalej. Nakoniec, vyplatilo sa im to ako kvalitatívne, tak i finančne, konkrétne pri oboch R-kových počinoch zo sveta X-Men (čisté zisky z Logana a Deadpoola by dokopy mohli predstavovať viac ako pol miliardy amerických dolárov, ak nie viac).

X-Men: Dark Phoenix - 2. november 2018

Čo sa obsadenia ďalšieho veľkého X-Men filmu týka, rátať môžeme pravdepodobne s Beastom. Jeho predstaviteľ Nicholas Hoult si je vedomý nejakej tej zákulisnej aktivity, pričom sa verejne priznal, že má podľa neho v tejto snímke isté miesto. To bolo ešte predtým, ako Fox oficiálne oznámil X-Men: Dark Phoenix. A to je vlastne asi tak všetko. Spojenie s filmom potvrdila aj predstaviteľka Jubilee. Tá mala v Apocalypse viac menej cameo, no počítať by sme mohli aj s Nightcrawlerom, Jean Grey, Cyclopsom, Quicksilverom a vlastne väčšinou mladíkov. Dôvod je jednoduchý. Sú len na začiatku svojej zmluvy a tieto filmy ich môžu presláviť ešte viac. Horšie to už bude s McAvoyom, Fassbenderom či Lawrence. Buďme však k sebe úprimní, Mystique nám už všetkým ide na nervy a nikomu by asi nevadilo, ak by sa v najnovšom X-Men ani neukázala. Fassbender si myslí, že sa v pár filmoch ešte objaví (v Dark Phoenix ale jeho prítomnosť napríklad nutná nie je), no vidieť by sme mali Charlesa Xaviera v podaní Jamesa McAvoya. Dnes sú už všetci herci potvrdení.



Dej sa bude točiť okolo Dark Phoenix ságy. Kinberg sa vyjadril aj k snímke The Last Stand, ktorá toho hodne pokašľala. Zároveň však dodáva, že mu je jasné, kde bol najväčší problém. Phoenix Saga je veľmi komplexným príbehom, ktorý by rozhodne nemal slúžiť ako subplot akéhokoľvek filmu. Ak by teda mali možnosť rozpovedať ho znova (a tú možnosť vďaka Days of Future Past majú), rozhodne by sa pokúsili o lepší výsledok. Ak sa toho však máme dočkať už teraz, pričom Jean ani zďaleka nedosahuje maxima svojich normálnych schopností, je stále len študentkou a má za sebou v živote akurát tak prvú pusu (preháňam, ale chápete, čo tým myslím), môže to dopadnúť veľmi nešťastne. Momentálne sa pre mladých X-Men rysuje oveľa viac atraktívnejších príbehov. Budeme však dúfať, že sa im to tentokrát podarí na výbornú. Po Apocalypse to hlavná sága potrebuje azda viac ako po The Last Stand.



Na rad prišli aj otázky ohľadom Wolverinovej budúcnosti. Kinberg sa dušuje, že momentálne nemajú v pláne akýkoľvek recasting (ak naň niekedy dôjde, má naň dohliadať sám Hugh Jackman) a rovnaký názor má aj producent Logana. Toho všetci vnímali a vnímajú ako koniec Wolverina vo filmoch (možno to myslia vážne) a nemajú v pláne to nejako meniť. Nakoniec, majú Deadpoola, takže sa bez svojej najjagavejšej hviezdy na istý čas zaobídu. Vždy je tu však možnosť, že sa do hry zapojí Laura, ktorú si zamiloval azda každý z nás a priznáva to aj James Mangold. Režisér už o budúcnosti Laury v X-Men univerze hovoril s predstaviteľmi štúdia.



Deadpool 2 - 1. jún 2018

O dvojke Deadpoola toho zas tak veľa nevieme. Netušíme, o čom bude dej, aj keď môžeme predpokladať, že sa v čase posunieme aspoň o pár mesiacov. Vrátiť sa má okrem Reynoldsa aj Morena Baccarin, ktorá túži, aby sa z jej postavy konečne stala Copycat. Návrat sa očakáva aj v prípade Dopindera, Colossusa, Negasonic Teenage Warhead, Weasela, starej slepej babky a ďalších. Deadpoolovi navyše pribudnú dvaja parťáci, menovite ide o Cablea a Domino. Prvého menovaného stvárni Josh Brolin, ktorý už poriadne zarezáva v posilke, zatiaľ čo do role Domino bola vybraná talentovaná Zazie Beetz (Atlanta). V posledných dňoch sa hovorí aj o záporákovi.



Zahrať by si ho mal Jack Kesy. Úprimne, absolútne netuším, o koho ide a ani aký je jeho herecký rozsah, ale mohli by mi to prezradiť fanúšikovia seriálu The Strain, v ktorom hrá. Tento rok sa navyše ešte širokému publiku predstaví vo filmovom Baywatchi či novej verzii Death Wish. Nie je to isté, no šušká sa, že vo filme sa z neho stane Black Thomas Cassidy, bratranec Bansheeho (X-Men: First Class). Jeho najväčšou schopnosťou je manipulácia s rastlinami a vytváranie energie pomocou ich životnej sily. Je možné, že si to ale scenáristi upravia. Dvojku znovu píše duo Rhett Reese a Paul Wernick, pričom IMDB hlási, že trošku vypomohol aj Drew Goddard.



New Mutants - 12. apríla 2018

Ďalšia očakávaná tímovka, tentoraz od trochu neočakávaného tvorcu. New Mutants totiž natočí režisér The Fault in Our Stars, Josh Boone. Pripravte sa však na niečo netradičné, teda ak môžeme veriť slovám režiséra.



„Vytvárame plnohodnotný horor zasadený do X-Men univerza. Nemáme žiadne kostýmy, žiadneho superzloducha, vytvárame tu niečo veľmi, veľmi odlišné.“

Dej sa má zamerať na tínedžerov, ktorí objavia svoje nové schopnosti a nevedia, ako ich ovládať natoľko, aby neboli nebezpeční pre seba a svoje okolie. Údajne budú zadržiavaní v istom zariadení proti ich vôli, pričom sa budú snažiť uniknúť. Nebude to príbeh o záchrane sveta, ale o záchrane ich samých. Zatiaľ nepoznáme kompletný kasting, čo sa ale vzhľadom na fakt, že New Mutants dorazí do kín už o rok, môže rýchlo zmeniť. V prípade, že sa termín neposunie, je možné, že sa už tajne natáča. Aj tak však nebude množstvo času na postprodukciu, takže nemôžeme čakať žiadne CGI orgie.

Máme potvrdených Maisie Williams ako Wolfsbane (mení sa na vlkolaka), Anyu-Taylor Joy v role Magik (sestra Colossusa) s teleportačnými schopnosťami, lietajúceho Cannonballa v podaní Charlieho Heatona (Stranger Things) a spolu s nimi aj Sunspota so schopnosťou absorbovať slnečnú energiu či vytvoriť silné lúče energie (Henry Zaga z 13 Reasons Why). Okrem nich sa hovorí o: Mirage s talentom na vizualizáciu myšlienok alebo strachov ostatných ľudí a v neposlednom rade aj o Warlockovi so schopnosťou meniť svoju veľkosť a tvar. Objaviť by sa údajne mala aj Rosario Dawson (ošetrovateľka seriálových The Defenders od Netflixu).



Gifted - 2017/2018

Prvý klasický hraný X-Men seriál je vlastne veľkým otáznikom, keďže nevieme, v akej časovej rovine/realite sa odohráva. Dej nám priblíži dvoch rodičov, Reeda a Kate Stewart (Stephen Moyer a Amy Acker), ktorí zistia, že ich deti sú mutanti s nadprirodzenými schopnosťami. Prenasledovaní vládou sa vydávajú na útek, pričom narazia na podzemnú mutantskú skupinu odboja.

Réžiu pilotného dielu bude mať na starosti talentovaný Bryan Singer, čo nám dáva väčšiu dôveru ohľadom celého natáčania. Z hereckého obsadenia v Gifted uvidíme hercov a herečky, ako Stephen Moyer (upír Bill z True Blood), Amy Acker (Much Ado About Nothing), Percy Hynes White (Edge of Winter), Sean Teale, Blair Redford, Jamie Chung v role mutantky Blink a Natalie Alyn Lind hrajúcu mutantku Polaris.



Neistá budúcnosť sprevádza Gambita a Fantastickú štvorku. Druhé menované je zatiaľ mŕtve a je neisté, či sa to ešte niekedy pod vlajkou Foxu zmení. Kinberg otvorene priznáva, že nenatočili film, s akým by boli spokojní a sú si vedomí, že tretiu šancu u divákov nedostanú. Na druhej strane tu máme Gambita s Channingom Tatumom, ktorý už stratil pár režisérov a scenáristov, ako i dátumov premiér. Posledné informácie hovoria o tom, že z neho štúdio plánuje urobiť úspešnú sériu filmov a Channing je stále plný eufórie.

Čo prinesie budúcnosť? New Mutants má byť trilógia, Deadpool bude pokračovať, dokým na neho budú zvedaví diváci a hlavná sága X-Men dovtedy, kým ju niekto zase úplne nepohnojí a nebude sa musieť reštartovať (Apocalypse malo slušný nábeh a Dark Phoenix sa dá krásne pokaziť). Očakávať môžeme nejaké zatiaľ neohlásené sólovky, spin-offy, prípadne ďalšie seriály. Možno sa ukáže, že Legion je so svetom X-Men skutočne nejako prepojený, ale radšej by sme asi boli, keby sa tak nestalo. V hre je aj nejaký ten nápad pre snímku s Laurou z Logana, na tú si však ešte počkáme a nie je vôbec isté, či ostane v budúcnosti.

