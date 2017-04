Pamätáte si ešte z čias VHS na milovaný a nesmierne kvalitný animák Princ Egyptský, ktorému sa nikdy nepodarilo stať sa klasikou?

Svet filmu vie byť poriadne nevyspytateľný. Ročne sa kinosálami premelie obrovské množstvo filmov a iba z niekoľkých vyvolených sa stanú nesmrteľné klasiky, ku ktorým sa vracajú aj ďalšie generácie. Mnohým vydareným kúskom sa do zlatého fondu nepodarí zapísať a aj napriek svojim mimoriadnym kvalitám zapadnú prachom zabudnutia. A mnohokrát je to škoda. Najmä na poli klasického animovaného filmu. Ten s razantným nástupom Pixaru a s ním súvisiacou trojrozmernou animáciou prišiel o množstvo fanúšikov. A pritom má v sebe niekoľko periel vhodným na divácke znovuvzkriesenie. Naposledy sme si oprašovali spomienky na Atlantídu a keďže tu máme veľkonočné sviatky, tentoraz sa budeme venovať tematicky spriaznenej pecke z konca minulého tisícročia. Reč bude o Princovi Egyptskom.

Príbeh je inšpirovaný biblickým Exodom, takže notoricky známy dej si iba načrtneme. Mojžiš je egyptským princom a nevlastným bratom budúceho faraóna Ramzesa. Keď sa dozvie o svojom židovskom pôvode, vypočuje hlas boží a rozhodne vyviesť svoj ľud z otroctva a dať im slobodu. A samozrejme sa dočkáme všetkých slávnych ingrediencií, patriacich k tejto legende. Desať egyptských rán, rozostúpenie Červeného mora alebo rozhovor s horiacim krom tu majú svoje nezastupiteľné miesto. Poďme sa však najskôr pozrieť na vznik tohto diela.

V roku 1994 založili traja velikáni amerického showbusinessu nezávislé štúdio, ktoré malo konkurovať najväčším hráčom na trhu. Volalo sa Dreamworks SKG a skratka na konci symbolizovala mená jej zakladateľov. Steven Spielberg mal na starosti divíziu hraných filmov, Jeffery Katzenberg animovanú tvorbu a David Geffen hudobný priemysel. My sa budeme venovať druhému menovanému. V 90. rokoch mal monopol na poli animovanej tvorby Disney. Ďalšie štúdiá sa neúspešne snažili vytvoriť tomuto gigantovi konkurenciu a zviesť sa na fenomenálnych úspechoch Krásky a zvieraťa, Aladdina a najmä Levieho kráľa. Nové štúdio vypustilo svoje prvé počiny v roku 1998. Prvou lastovičkou bol trojrozmerný (a vynikajúci) Mravec Z, no hlavnou zbraňou štúdia bol práve chronicky známy príbeh Mojžiša. Katzenberg dlhé roky pracoval u Disneyho, takže veľmi dobre poznal ich postupy aj najsilnejšie aspekty ich tvorby. Posun bol však zjavný. Na rozdiel od detsky prívetivých rozprávok od „myšiaka" sa Dreamworks rozhodol byť dospelejší. Mnohé naznačoval už intelektuálny mravec vychádzajúci z diel Woodyho Allena, no ešte zjavnejšie to bolo pri tomto počine. Umierajúce deti a religiózne témy totiž neboli typickou náplňou mainstreamových animákov. Navyše, po Disneyho vzore je tento príbeh zaobalený to muzikálovej formy. Toto netypické spojenie však padlo na kvalitatívne úrodnú pôdu.

Už samotné poňatie látky svedčí o mimoriadnej ambicióznosti tvorcov a nič neponechali náhode ani čo sa týka vizuálnej stránky. Producenti vyhradili na výrobu vo svojej dobe nevídaných 70 miliónov dolárov a náklady sú vidieť do posledného centu. Princ egyptský vyzerá aj takmer dve dekády od svojho vzniku skutočne impozantne a mnoho záberov sa po stránke vizuálnej nádhery a veľkoleposti hravo vyrovná tomu najepickejšiemu zo zlatej éry hollywoodskych veľkofilmov. Rovnako úžasné je aj hlasové obsadenie. Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum alebo Patrick Stewart sú iba najznámejšími hviezdami z nabitého castingu. Niekoľko z nich si dokonca aj odspievalo svoje muzikálové party, ktoré sú bez výnimky fantastické. Inštrumentálnu hudbu a orchestráciu piesní mal na starosti samotný Hans Zimmer. A vybičoval sa tu ku svojej najlepšej práci na animovanom projekte (fanúšikovia Levieho kráľa určite prepáčia). Množstvo krásnych, etnickou hudbou inšpirovaných motívov vás aj pri samostatnom posluchu zarazí do sedačky. Texty a noty k piesňam sú dielom Stephena Schwarza (Pocahontas, Zvonár u matky božej).

Ako som spomínal vyššie, obsahovo sa dočkáme všetkého podstatného, čo je pre tento príbeh typické a tvorcom parí obrovská pochvala za to, že žiadny z prvkov nepôsobí v animovanom muzikáli nepatrične. Na všetky drsné príbehové zákruty sa našlo elegantné riešenie, takže celkové dielo pôsobí výrazne osudovo, no menší diváci z neho nebudú mať nočné mory. Vďaka tomuto prístupu dokáže nadchnúť takmer každého bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Štúdio si takisto dávalo pozor, aby neurazilo žiadne náboženstvo a pri písaní scenára spolupracovalo množstvo odborníkov na vieru. Vďaka tomu sa napríklad upravoval text piesne, kde bolo „You can do miracles when you believe" zamenené za "There can be miracles when you believe". A dôvod zmeny? Tvorcovia nechceli, aby to pôsobilo tak, že zázraky môže vykonať aj obyčajný človek.

Princ egyptský sa po štyroch rokoch od naštartovania projektu dostal do kín a celosvetové tržby 218 miliónov dolárov síce vyzerajú papierovo slušne, no konkurenčné disneyovky zarábali niekoľkonásobne viac. Vzhľadom na jeho kvality je to smutný výsledok. Podobné príbehy sa totiž z kín vytratili a v tomto počine sa podarilo vytvoriť strhujúci a veľmi dobre odsýpajúci výsledok, kde fungujú emócie, postavy a aj nejaké to povinné ponaučenie. Popritom dokáže naplno zahltiť aj prvú signálnu sústavu a najmä na veľkom plátne vzbudiť pocit nadšenia.

Nedostatky sa hľadajú ťažko a tento počin štúdia Dreamworks v mnohom prekonáva aj väčšinu tematicky spriaznených diel. Stačí si spomenúť na nedávny Exodus Ridleyho Scotta alebo už zostarnutú klasiku Desatoro prikázaní od megalomana Cecila B. DeMilla, ktoré spracovávajú totožný príbeh. Svet evidentne ešte nebol pripravený na takto ambiciózne animované diela. Dvojrozmerná animácia navyše začala byť vytláčaná modernejšou metódou a na tento počin sa postupom času zabudlo. Pre svoju občasnú depresívnosť sa navyše ani príliš nehodí televíziám k opakovaným reprízam, takže súčasná generácia divákov o tento skvost prichádza. A je to škoda.