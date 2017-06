Po Knihe džunglí a Kráske a zvierati nás Disney zasype svojimi klasickými rozprávkami v hranej podobe. Na aké legendárne príbehy sa môžete tešiť?

Disney ide karta. Najúspešnejšie štúdio roka 2016 posiela v tom ďalšom do kín oveľa menej filmov než jeho konkurenti (niekedy ide aj o tretinový počet projektov), no aj tak sa počíta s tým, že skončí znova na vrchole. Môže za to Pixar, vlastné animáky, Star Wars či Marvel. Leví podiel na tom však majú aj live-action remaky, ktorých je v poslednej dobe neúrekom, pričom sa údajne plánuje ďalších 20, nehovoriac o jednotlivých pokračovaniach. Disney sa najbližšie roky o obsah svojich line-up premiér báť nemusí. V dnešnom článku sa pozrieme práve na hrané remaky animovaných klasík. Kto ich natočí, kto si v nich zahrá a o čom budú? To všetko v riadkoch nižšie, takže sa pekne usaďte, otvorte si orosené a pustite sa do čítania.

Pre menšiu rekapituláciu si samozrejme najprv zhrnieme všetky výtvory, ktoré už Disney vypustilo do sveta a ktoré už diváci mali možnosť zhliadnuť. Prvým live-action remakom alebo teda hranou adaptáciou bol príbeh deväťnásťročnej Alice z krajiny zázrakov (2010), ktorú si zahrala Mia Wasikowska. Ako asi viete, všetko to príbehovo začalo vstupom do králičej nory a objavením krajiny čarovnej a predtým nepoznanej. Na režisérskom kresle sa objavil skúsený Tim Burton a do hlavných rol okrem vyššie spomínanej Mie obsadil jeho stálice, a to konkrétne populárneho Johnnyho Deppa, jeho manželku Helenu Bonham Carterm, šarmantnú Anne Hathaway alebo dnes už zosnulého Alana Rickmana, ktorého mnohí z nás poznajú ako profesora Snapea zo série Harry Potter.

Smímka zaznamenala obrovský kasový úspech najmä kvôli faktu, že šlo o druhý veľký 3D film po mánii s názvom Avatar. Ako iste viete, druhá časť už nedopadla ani zďaleka tak dobre. Vrece s hranými adaptáciami sa však hneď po úspechu Alice roztrhlo a následne sme sa dočkali Cesty do krajiny Oz (2013) s Jamesom Francom a Milou Kunis, Maleficent (2014), kde si zahrala Angelina Jolie, Popolušky (2015) s Lily James a Richardom Maddenom, známym predovšetkým z populárneho seriálu Game of Thrones, v ktorom hral postavu Robba Starka. Zoznam ďalej dopĺňa úspešná Kniha Džunglí (2016), druhé pokračovanie Alice v krajine zázrakov (2016), tentokrát so zmenou na režisérskom poste v podobe menej známeho Jamesa Bobina (napríklad The Muppets), Pete’s Dragon (2016) a najnovšie sa k zoznamu pridala nedávno do kín uvedená a hlavne miliardová Kráska a zviera. Čo teda príde najbližšie?

Marry Popins Returns (2018)

Celým názvom by sa mal film volať v originálnom znení Marry Popins Returns a aj keď pôvodne šlo o hraný a nie animovaný film, pôjde o malú výnimku. Spomenúť ju však musíme, keďže ide o reboot. Tajomnú vychovávateľku si zahrá hviezdna Emily Blunt (Dievča vo vlaku, Looper), ktorej podporu vyjadrila aj pôvodná predstaviteľka Marry Popinsovej, Julia Andrews. Ďalej by sa vo filme mali objaviť aj herci, ako Meryl Streep či Colin Firth, ktorých si hádam predstavovať ani nemusíme. Premiéra Marry Popins Returns bola stanovená v slovenských kinách na 27. december, zatiaľ čo bratia Česi sa jej pravdepodobne dočkajú o týždeň skôr. Režisér novej Poppins Rob Marshall (Chicago) sa pre The Hollywood Reporter vyjadril, že pre neho originál z roku 1964 znamená naozaj veľa a na tvorbu filmového muzikálu sa veľmi teší. Verme teda, že tento projekt neodflákne, ale naopak, dá do neho všetko.

Mulan (2018)

Čosi o tejto klasickej rozprávke sme si už dávnejšie https://filmkult.refresher.sk/3390-Disney-planuje-priviest-k-zivotu-azda-vsetky-svoje-legendarne-rozpravky-vdaka-hranym-filmom). Veľa sa od toho nezmenilo, aj keď sa na scené objavovali informácie, že si má hlavnú rolu strihnuť mužský predstaviteľ, ale tento hoax bol našťastie úspešne vyvrátený a v momentálnej dobe hľadá štúdio do role Mulan herečku čínskej národnosti. Na pozíciu režiséra bola obsadená mladá novozélandská režisérska, Niki Caro. Premiéra je momentálne naplánovaná na 2. november 2018. Aký je váš názor? Prijali by ste radšej muzikálovú, hranú Mulan alebo si myslíte, že by sa bez piesní filmu darilo lepšie?

Cruella De Vil (2018)

Že vám názov filmu niečo hovorí? Že vám pripomína manipulatívnu, chladnú a skrz naskrz démonickú ženu, ktorá by urobila všetko preto, aby sa jej dostalo kožuchu z kože šteniatok dalmatíncov? Správne. Reč je o záporačke z Disney rozprávky 101 dalmatíncov (1961), ktorá sa neskôr dočkala aj dvoch hraných spracovaní z roku 1996 a 2000, pričom obidve kritika rozniesla v zuboch. Tak to by sme mali asi prvý dôvod, kvôli ktorému chce pravdepodobne Disney oživiť slávu tejto roztomilej rozprávky (prípadný kasový úspech je predsa druhoradý, hejže). Na režisérsky post Disney usadilo málo známeho Alexa Timbersa a zlovestnú Cruelu by mala údajne stvárniť Emma Stone (La La Land). Dokáže herecky prekročiť latku skúsenej Glen Close, ktorá si zahrala prvú Cruellu De Vil? Veríme, že áno a držíme palce! Filmu by sme sa mali dočkať v roku 2018.

Pinocchio



V prvom rade treba povedať, že toto nie je jediný hraný Pinocchio vo filmovom svete, ale to dozaista mnohí z vás vedia. Stačí si vo vašom internetovom prehliadači nájsť akúkoľvek filmovú databázu, vyhladať "Pinocchio" a sami uvidíte. Najznámejšou verziou rozprávky je azda filmového spracovanie z roku 2002, kde si hlavnú rolu zahral fantastický Roberto Benigni (Život je krásny), avšak ani jeho herecké umenie nedokázalo zmeniť celkovú filmovú priemernosť až podpriemernosť. Dúfajme teda, že nasledujúca hraná verzia, ktorú by sme mali možnosť vidieť údajne už v roku 2018 (znova len neoverené info), dosiahne vyššej úrovne.

Postarať by sa o to mal ako režisér Ron Howard. No a kto si zahrá samotného Pinocchia zatiaľ síce ešte nevieme, ale postavu jeho otca Geppetta by možno, vážne len možno, mohol stvárniť samotný Robert Downey Jr. alias Iron-Man. Túto informáciu ale berte s rezervou, pretože ešte nie je vôbec potvrdená. Vedeli by ste si ale Roberta Downeyho Jr. predstaviť ako starého Geppetta?

Maleficent 2

Jasné, keď prvý diel zarobil celosvetovo približnú sumu 760 miliónov dolárov, bolo by od Disney hlúpe, aby sa nepokúsilo o pokračovanie. V súčasnej dobe už štúdio potvrdilo, že sa hlavnej role ujme znova Angelina Jolie. No inak by to predsa ani nešlo. Scenár napíše Linda Woolverton, čiže tá istá osoba, ktorá mala na starosť scenár prvej časti Maleficent. Kto bude režisérom filmu a kedy by sme ho mohli čakať je doposiaľ neznáme.

Peter Pan

Petra Pana sme mali možnosť vidieť v hranej podobe už v snímke Hook (1991), v ktorej vystupovali herecká esá, ako Dustin Hofmann, Julia Roberts alebo dnes už nanešťastie zosnulá legenda Robin Williams. O novom Petrovi Panovi ale vieme aspoň to, že sa réžie ujme David Lowery, ktorý má už s točením takzvaných live-action Disney remakov skúsenosť, a to konkrétne z toho dôvodu, že režisérsky stál za filmom Pete’s Dragon (2016). Verme teda, že odvtedy nabral užitočné skúsenosti a nový Peter Pan bude naozaj kúzelná, hraná rozprávka.

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Videl niekto z vás nie príliš úspešný film Lovec: Zimná vojna (2016), v ktorom si zahral Chris Hemsworth alias legendárny Thor? Áno? Nie? Nevadí. Dôvodom, ptrčo snímku spomíname, je, že sa v bočnej línii venuje príbehu klasickej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Ale skutočne len bočne, pretože v ňom vystupuje ona zlá kráľovná, ktorej sme sa všetci ako deti báli. No v prípade remaku Snehulienky (originál Snow White) hovoríme o priamom remaku Snehulienky z roku 1937, a ako inak, malo by ísť o hraný muzikál. O filme však zatiaľ nejestvuje príliš veľa informácií, ale minimálne jednu podstatnú vec si môžeme povedať už teraz. O celkom novú hudobnú zložku sa má postarať duo Benj Pasek a Justin Paul, ktoré sa podpísalo aj od pod oscarový La La Land (2016). Scenár bude mať pravdepodobne na starosti Erin Cressida Wilson (Dievča vo vlaku s Emily Blunt).

Môže byť, no nie?



A keď už sme pri Snehulienke, vo vlastnom projekte sa má predstaviť aj jej sestra Red Rose. Tá v pôvodnom príbehu nebola, no Disney by ju chcel spojiť so svetom Snehulienky aj vo filmoch. Dej by mal ponúknuť jej snahu pomôcť svojej sestre z večného spánku, a to spoločne s trpaslíkmi.

Leví kráľ

Predstavovať Levieho kráľa? Škoda slov. Kto nevidel, šup pozrieť a až potom môžete pokračovať v čítaní článku. Leví kráľ je jednoducho nekorunovaný kráľ animovaných filmov a legenda žánru, ktorú poznajú mladí i starí. Vo svojej dobe, teda v roku 1995, zarobil celosvetovo neuveriteľných 968.8 miliónov dolárov. Keďže sa v pôvodnej verzii nevyskytovali ľudia, je otázne, akým štýlom bude spracovaná. Vzhľadom na fakt, že remake natočí režisér úspešnej Knihy džungle, Jon Favreau, môžeme rátať s veľmi podobným vizuálom. Ako Simba sa nám predstaví Donald Glover a ako Mufasu budeme počuť opäť nezabudnuteľného Jamesa Earla Jonesa.

Aladdin/Genie

Dátum premiéry je zatiaľ síce neznámy, ale s istotou vieme, že sa príbehovo nezameria na Aladina, ale na jeho radcu džina, a preto film pravdepodobne ponesie názov Genie. Taktiež z neoverených zdrojov koľujú informácie o tom, že by sme sa mali pozrieť na džinov príbeh od jeho počiatku a tým myslíme aj to, ako sa k daným magickým schopnostiam vlastne dostal. Scenáru by sa mal ujať Mark Swift (Freddy vs. Jason), čo pre filmových fanúšikov nie je žiadne známe meno, no na druhej strane sa do obehu z posledných dní dostala úsmevná informácia, ktorá nejedného diváka určite poteší. Džina by mal údajne nahovoriť Will Smith a čo je ešte pozitívnejšie, snímku natočí Guy Ritchie a malo by ísť o podobne netradičný pohľad na látku, ako v prípade jeho spracovania Kráľa Artuša (kiež by to bolo aj také kvalitné).

Zvonila/Tinker Bell

Disney ide, zdá sa, poriadne do hĺbky, a okrem Petra Pana sa chce samostatne venovať aj jednej z jeho postáv, Zvonilke. Scenáru sa ujme Victoria Strouse (Hľadá sa Nemo 2) a hlavnú úlohu by si mala zahrať Resee Witherspoon (Walk the Line). Bohužiaľ, viac informácií nám ale štúdio zatiaľ neponúklo, a tak si na ne musíme už len počkať.

Dumbo

Netušíme, kedy Dumbo dorazí do kín, no o jeho veľké uši, vďaka ktorým dokáže lietať, sa nepostará nik iný než Tim Burton. Ten už musí zahviezdiť, inak si už skutočne pohnevá aj posledných optimistických fanúšikov. Čo sa hercov týka, môžeme očakávať naozaj hviezdne obsadenie. Je totiž dosť možné, že sa opäť stretnú cesty Tima Burtona a Michaela Keatona. V súčasnej dobe Keaton vyjednáva s Disney o tom, že by si mal zahrať kľúčového záporáka Vandemereho. Okrem neho ale vo filme s veľkou pravdepodobnosťou uvidíme aj talentovanú Evu Green, malého-veľkého Dannyho DeVita a so štúdiom je v priaznivom kontakte momentálne dokonca aj oscarový Colin Firth.

Medvedík Pú/Christopher Robin

Robin vyrástol zo svojej fantazírnej predstavivosti, ktorú mal ako malý chlapec a teraz je z neho obchodník uprednostňujúci prácu dokonca aj pred svojou manželkou a dcérou. Sám má dostatok vlastných problémov, no do toho sa nečakane v jeho živote opäť zjaví Pú. Ten potrebuje pomoc pri hľadaní jeho priateľov. Robin teraz musí nájsť spôsob, ako zachrániť svoj rodinný život a zároveň pomôcť starému priateľovi. Zhruba takýto príbeh môžeme čakať od remaku režírovanom Marcom Fosterom (Hľadanie Krajiny - Nekrajiny), pričom scenár by mal napísať Tom McCarthy (Spotlight). Možno malou zaujímavosťou na záver je to, že by sa film nemal volať Medvedík Pú, ale Christopher Robin a my sme vám už priniesli aj trailer. Ten je síce pre inú verziu, ale príbeh by mal byť podobný. Hlavné roly pritom získali Margot Robbie a Domhnaal Gleeson. V kinách už koncom roka 2017. Hlavne v tom už máme všetci tak trochu zmätok. V McCartyho verzii by si Robina mal zahrať Ewan McGregor.

Chernabog

Chernabog. Nič vám to meno nehovorí? Nečudujem sa. To asi málokomu. Priznám sa vám, že o jeho existencii som sám doposiaľ netušil, ale po vygooglení toho hrozivého mena som nedokázal skrývať svoju radosť. Ide o pravdepodobne najtemnejšiu Disney rozprávkovú postavu. Vystupovala v konečnej časti Fantázie od Walta Disneyho z roku 1940. A že by mala mať táto záporná postava vlastný film? Tak tej možnosti rozhodne fandíme. Scenára sa ujme dvojica Matt Sazama a Burk Sharpless (Draculta Untold). Určité zdroje k filmovému spracovaniu v hlavnej role s Chernabogom tvrdia, že by malo ísť o podobne ladený počin ako Maleficent s Angelinou Jolie. Tešíte sa?

Malá morská panna

Adaptácia na poviedku Hansa Christiana Andersena to nemá ľahké. Najprv od projektu z pozície režiséra odstúpil Joe Wright (Pan) a nakoniec zmluvu so štúdiom nepodpísala ani Sofia Coppola (Stratené v preklade). Čo sa predstaviteľky Ariel týka, od projektu neskôr odstúpila aj Chloe Moretz (Kick Ass), ktorá filmu mohla dodať svoju mladosť a talent. Aby toho nebolo málo, na svojom Instagrame nás stihla postrašiť aj Lindsay Lohan so záujmom o rolu. Podľa všetkého za projektom navyše stojí Conglomerate Media and Kingsway Productions a nie Disney, takže nebyť toho, že ide o známu Disney rozprávku, ani ju do tohoto zoznamu neuvedieme.

The Sword in Stone

Príbeh chlapca, ktorého starý čarodejník učí ako byť správnym kráľom. Z toho čo vieme, toho zatiaľ ako vždy veľa nevieme. Ale neobviňujte nás. Za to môžu tvorcovia a ich tajnostkárskosť. Respektíve ich marketingové oddelenie. Ale o tom potom. Z mála informácií by sa dalo napísať, že sa má scenára ujať Bryan Cogman ( Game of Thrones). Producentom by mal byť podľa všetkého Brigham Taylor.

Chip‘n Dale

Málo informácií a ešte menej sa dostalo do sveta. Zatiaľ vieme toľko, že scenára sa ujme Robert Rugan. Jeho meno síce nepoznáte, vlastne ani veľmi nemáte odkiaľ, no spolupracoval s klientmi, ako Google, Verizon, Kodak, Nikon a za svoju prácu režiséra/scenáristu získal ocenenie CLIO (ocenenie za kreativitu v oblasti reklamy a dizajnu). Skúsenosti z biznisu teda má a Disney by určite nenajalo amatéra. K nemu asi len toľko a bohužiaľ k nášmu milému Chipovi a Daleovi tiež.

Jakub a obrovská broskyňa

Po viac ako dvadsiatich rokoch by sme sa mali dočkať aj filmovej verzie u nás nie príliš známej rozprávky s týmto názvom. V pôvodnom príbehu sme mohli vidieť mladého Jakuba. Ten jedného dňa stretne zaujímavého starca, ktorý mu daruje vrece plné kúziel. Vďaka týmto kúzlam sa mu podarí vypestovať obriu broskyňu. Na prvý pohľad možno trochu zvláštna zápletka, avšak nepochybujeme o tom, že v podaní Disneyho môže ísť o zaujímavý film. Režisérom by mal byť podľa posledných informácií výborný Sam Mendes (Americká krása, Mariňák, Skyfall, Spectre), zatiaľ čo scenár dostal na starosť Nick Hornby.

Oliver Twist

Príbeh o chlapcovi vyrastajúcom v sirotinci bez rodičov u nás stále nie je dostatočne známy a jeho plánovaná filmová verzia bude vskutku bizarná. Pravdepodobne pôjde o muzikál, pričom v role Fagina sa má predstaviť Ice Cube (má byť aj jedným z producentov). Tento príbeh sa v minulosti dočkal už niekoľkých adaptácií, avšak spojenie viktoriánskeho Londýna, siroty Olivera Twista a záporáka Fagina v podaní Ice Cube-a prinesie určite veľmi odlišný pohľad na tento príbeh. Ako inak, presný dátum vydanie nie je známy.

Jungle Book 2

Nevieme takmer nič. Len to, že sequel vznikne, pravdepodobne sa vrátia všetky živé postavy a s nimi aj ich famózni dabéri, no a očakáva sa aj návrat Jona Favreau. Ešte predtým si natočí Levieho kráľa, takže dvojka by eventuálne mohla doraziť v roku 2020.

Potvrdených informácií síce veľa nemáme, ale určite sa to v priebehu času zmení. A kto vie, možno sa časom dočkáme aj iných rozprávok, ktoré zatiaľ niesú v procese tvorby. Zaujímavé by mohlo byť napríklad spracovanie Pocahontas (1995), Herkulesa (1997) či skvelej Atlantídy (2001), ktorej hernú verziu sme niektorí v redakcii zažili ešte na starej verzii PlayStation 1 (krásne časy). Myslíte si, že všetky tieto remaky budú nasledovať kasové a kvalitatívne úspechy svojich predchodcov? Na počudovanie ide totiž v drvivej väčšine o podarené projekty. Alebo ste skôr skeptickí a rozhodnutie Walt Disney považujete v podstate len za ryžovanie peňazí na starej sláve?