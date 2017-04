Rozbor traileru The Last Jedi v gigantickom preview alebo všetko, čo potrebujete vedieť o najnovšom Star Wars a Lukeových slovách o konci Jediov

Prvý teaser je za nami, Star Wars Celebration už taktiež končí, a tak je na čase zrekapitulovať si všetko dôležité, čo sme sa dozvedeli jednak z vyjadrení tvorcov a hercov, jednak z prvých uvoľnených záberov. Je toho skutočne mnoho. V niektorých prípadov sa budeme opierať o názory a postrehy zahraničných zdrojov či nášho obľúbeného Mr. Sunday, ktorý to opäť raz pekne zhrnul. Čo-to pridáme aj my, z čoho vznikne celok toho najzaujímavejšieho a najdôležitejšieho, čo potrebujete vedieť o The Last Jedi z dostupných zdrojov a informácií.



Začať by sme asi mali teaserom. Ten začína záberom Rey, ktorá podstupuje akýsi druh tréningu. Je teda potvrdené, že ju Luke trénuje aj napriek tomu, že na učenie Jediov tak trochu zanevrel. Jeden z jeho žiakov vypálil ich chrám a zabil všetkých svojich "spolužiakov". Bol to jeho synovec a syn jeho dobrého kamaráta Han Sola - Ben Solo. Tým sa dostávame aj k tomu, čo Luke robil medzi Return of the Jedi a The Force Awakens. V prvom rade treba podotknúť, že množstvo príbehov z komiksov a kníh, ktoré na toto obdobie vnárali množstvo svetla, už nepatrí pod Canon, a tak nikto poriadne nevie, čo je pravda a čo nie. Stále však môžeme hovoriť o tom, že sa Luke vkradol na základňu Impéria, odkiaľ ukradol dva malé stromčeky Sily aka kúsky z Force sensitive tree.

Sú to jediné pozostatky z veľkého stromu, ktorý sme mohli vidieť na Coruscante v hlavnom chráme Jediov. Slúžil jednak ako svätyňa, jednak ako výcvikové stredisko mladých rytierov Jedi. Jeden stromček Luke venoval Share Bey a Kesovi Dameronovi. Tí ho zasadili doma na planéte Yavin 4 (sídlila tu základňa rebelov v Epizóde IV), kde sa im narodil syn Poe Dameron. Nik nevie, čo sa stalo s druhým stromčekom, no pravdepodobne sa oň staral Luke a buď zhorel spoločne s jeho Jedi chrámom po Kylovom útoku, alebo stále niekde rastie. Ide síce iba o domnienku, no mnohí si myslia, že sme ho videli už v teaseri. Priestory, v ktorých sa Luke pohybuje totiž nápadne podobajú možné vnútro stromu, skôr však vsádzame na to, že by sme ho mohli vidieť v zábere, kedy sa pozeráme na zbierku kníh (obrázok nižšie). Najpravdepodobnejšie ale je, že sme ho v teaseri nevideli a priestory sú len náhodne podobné stromu.

Kylo Ren pravdepodobne zničil svoju helmu/masku. Prečo on? Kvôli dymu, ktorý je zrejme spôsobený prítomnosťou lightsaberu

Čo sa samotného Lukea Skywalkera týka, na internete sa vynárajú dohady o tom, že z neho nie je klasický Jedi rytier. Stal sa z neho Gray Jedi, tvor zmýšľajúci podobne ako Bendu z Rebels. Mnohí členovia rady Jedi boli názoru, že aj Qui-Con je Gray Jedi. V podstatne ide o užívateľa Sily, ktorý balancuje medzi jej svetlou a temnou stranou, pričom sa nepodriaďuje žiadnej z nich, respektíve o užívateľa sily, ktorý sa nedrží kódexu Jedi do bodky. Niektorí tvrdia, že ním je aj Ahsoka, Anakinova žiačka, ktorá operovala v animáku Clone Wars a neskôr aj v Rebels (má sa vrátiť v 4. a zároveň finálnej sérii na jeseň tohto roku, ale o tom viac tu). Dávalo by to aj zmysel. Luke nikdy neprešiel klasickým tréningom ani výučbou rytierov Jedi. Mal príliš málo informácií a je otázne, či vedel o zvyšných chrámoch Jedi, teda ak nejaké po čistkách Impéria vôbec ostali.

Nasvedčuje tomu aj celý teaser a Lukeove slová na konci: „It’s time for the Jedi... to end“. Nie je jednoznačné, čo tým myslel, ale hovorí sa o tom, že Luke zanevrel na rád Jediov, aj keď možno nie úplne. Po tom, ako zničil Sithov bol, pravdepodobne, jediným užívateľom Sily v jej "plnom" rozsahu s vedomosťami o rovnováhe medzi oboma stranami Sily. A bol to práve on, ktorý vychoval nového "Sitha" v podobe Kylo Rena. Toho k temnej strane sily zviedol Snoke, hoci nikto nevie, kým v skutočne je. Luke po tom všetkom prestal veriť na učenie Jediov. Možno prišiel na to, že je postavené na zlých základoch a rozhodol sa byť posledným zástupcom rytierov Jedi, pričom sa skôr začal priklánať ku Gray Jedi. Čerpať silu z oboch strán, no neprikláňať sa ani k jednej. A možno má aj pravdu. Jediovia plodia Sithov a Sithi plodia Jediov. Pokým tu budú jedni, budú tu aj druhí a rovnováha v galaxii nenastane nikdy. Aj to je jedna z mnohých teórií o tom, prečo sa Luke dištancoval od sveta a od "povinnosti" šíriť učenie Jedi ďalej.



Možno sa mýlim a Rey je nakoniec len niečia dcéra a nemá s Lukeom nič spoločné, no je možné, že Luke vedel o potenciáli skrytom v Rey, a tak ju poslal od seba čo najďalej, len aby ju nemusel trénovať. Ako môžeme vidieť, nepodarilo sa mu to (ak je teda naša teória správna) a najnovšia užívateľka Sily si k nemu našla cestu. Na začiatku teaseru môžeme vidieť, že je Rey zmätená (je možné, že ide o ďalšiu víziu) a ako Daisy Ridley povedala počas panelu The Last Jedi (budeme skôr parafrázovať): „Luke nie je tým človekom Jediom, ktorého Rey očakávala stretnúť a spoznať.“ To je ďalší náznak teórie o tom, že ju Luke nebude učiť hodnotám a kódexu Jedi, ale pôjde inou cestou. Ďalším náznakom poukazujúcim na túto teóriu môže byť špekulovaná účasť Anakina, Obi-Wana a Yodu v podobe Force Ghostov. Ja by som sa vsadil, že účasť Haydena Christensena na tohtoročnom Celebration nebola náhodná.



V The Last Jedi zabrúsime do mytológie Sily a Jediov asi najhlbšie, možno sa pozrieme aj na Sithov a ich históriu, no Rian Johnson podľa všetkého nebude nič kopírovať a vydá sa vlastnou cestou. A mňa by to nesmierne potešilo, nakoniec, v Star Wars a mytológii celkovo je strašne veľa tajomstiev a možných ciest, kam sa môže príbeh Skywalkerovcov a rytierov Jedi celkovo uberať. Mám dojem, že Abrams mal len jemne načrtnúť príbehové pozadie a až The Last Jedi zodpovie množstvo otázok. Zrazu je jasné, prečo sa má o mytológiu a Luke Skywalkera, ktorý zanevrel na Rád Jedi, postarať režisér a scenárista Loopera či Brick. V epizóde IX potom bude mať Colin Trevorrow, ktorý v Jurassic World už ukázal, že veľké filmy vie, množstvo priestoru a možností ukázať skutočný blockbusterový potenciál Star Wars so všetkým, čo k tomu patrí. Niežeby som v Epizóde VIII neočakával vesmírne a lightsaber súboje (o ich prítomnosť sa báť nemusíme), ale očakávam skôr viac filozofovanie, ponorenie sa do charakterov postáv, množstvo flashbackov a odkrytie mytológie okolo Sily. V teaseri sme totiž videli denník Whillov. Je možné, že sa nachádza práve vo vôbec prvom chráme rytierov Jedi na planéte Ahch-To, kam sa Luke dostal a kde trávil celé tie roky. Denník je plný histórie Sithov, Jediov a všetkého učenia o Sile a nájdeme v ňom aj tento úryvok.



"First comes the day

Then comes the night.

After the darkness

Shines through the light.

The difference, they say,

Is only made right

By the resolving of gray

Through refined Jedi sight."

Pravdepodobne je to hlúposť, ale okolie kníh naznačuju možnú prítomnosť stromu. Je možné, že ide o tú časť z Force Sensitive Tree, ktorú si do opatery vzal Luke. Ťažko povedať, čo z toho všetkého je pravda, no ak sa The Last Jedi ani len neobtrie o históriu Jediov a mytológiu celkovo, končím ako šéfredaktor Filmkultu a začnem písať virály.

Teraz je však už na čase venovať sa ďalším scénam z traileru. Rád by som sa pozastavil pri Rey, ktorá aj naďalej trénuje s Anakinovým mečom. V Epizóde VIII okrem identity Reyiných rodičov pravdepodobne zistíme aj to, ako sa tento svetelný meč dostal z rúk Lukea k Maz Kanate. Súčasťou výcviku rytierov Jedi je aj vytvorenie si vlastného svetelného meča, takže je stále možné, že Rey bude bojovať s niečím podobným ako Maul. Samozrejme, nemusí ísť len o súčasť tréninku Jedi. Rey bude potrebovať svoj vlastný lightsaber, pretože Luke bude musieť bojovať tiež. Ak mu do rúk Kathleen Kennedy a spol. nedajú jeho svetelný meč a nedočkáme sa epického súboja, Lucasfilm zhorí do tla a hlava Kathleen Kennedy bude visieť pred Pinewood Studios.

Pravdepodobné pokračovanie flashbacku z The Force Awakens

Zatiaľ čo Rey trénuje s Lukeom, na súboj sa pripravuje aj samotný Kylo Ren, po novom s krásnou jazvou cez celý ksicht. Snoke aj naďalej plní svoj plán a First Order začína vládnuť galaxii. Hneď zo začiatku filmu uvidíme ich jednotlivé útoky na kritické miesta v galaxii. Ako si iste pamätáte, ešte predtým, než Poe zničil Starkiller Base (bože, prosím, žiadne ďalšie Hviezdy smrti strážené 15 neschopnými Stromtroopermi), Nux dal spoločne s niekoľkými ďalšími planétami pokyn na zničene sídla a vlastne celej New Republic. Galaxii tak nemá kto vládnuť, teda až na New Order a Leiu Organu. Tá bude bojovať jednak v politickom, jednak vo vojenskom hábe. Už teraz máme potvrdené, že sa neobjaví v Epizóde IX, takže jej osud, nech je akýkoľvek, bude spečatený práve v The Last Jedi. Potešiť vás však môže fakt, že Carrie Fisher spolupracovala na scenári a Rian bol z jej poznámok nadšený. Naopak, postava, ktorá sa v Epizóde IX objaviť môže, je Lando. Jeho predstaviteľ Billy Dee Williams potvrdil, že v tej ôsmej sa nenachádza.

Čo sa zvyšných hlavných postáv týka, Poe sa s Finnom (po tom, ako sa dá dokopy) vydá na planétu Crait, ktorú vidíme aj v teaseri. Spoločne so sebou zoberú aj novú postavu menom Rose (Kelly Marie Tran), údržbárku Rebelov. Má ísť o typ postavy, ktorá sa nečakane dostane k veľkému dobrodružstvu a heroickým činom, hoci na ne vôbec nebola pripravená. Finna teda čaká rehablitácia, našťastie to rozchodí a s Poem budú svoj vzťah budovať aj naďalej. Nečaká ich však ani len ľahký začiatok, keďže First Order napadne ich základňu na čele s Captain Phasma, aj keď to nie je isté. V jednom z chystaných komiksov nám navyše bude ukázané, ako vôbec prežila udalosti The Force Awakens. Budú preto potrebovať novú a práve ňou by malo byť opustené sídlo Rebelov na soľnej planéte Crait, kde vidíme nábeh klzákov proti AT-AT First Orderu, zvaných aj Gorilla Walkers.

údržbárka Rose

Ďalší čierny X-Wing lídra Poeoho Damerana v plameňoch. Pravdepodobne ide o začiatok filmu, kedy sa bude odohrávať aj veľká vesmírna bitka. Pôjde o útek z planéty D’Qar, rebelskej základne z The Force Awakens.

A môže za to zrejme táto jednotka

Na konci vidíme aj Millenium Falcon bojujúci s Tie Fightermi. Je teda jasné, že v istom bode filmu sa Rey a Luke (alebo aspoň Rey) z ostrova dostane a budú cestovať niekam inam.



PS: Nezabudli sme na to, že film sa volá The Last Jedi? Nikto nemusí zomrieť. Rian Johnson prezradil, že ide o jednotný tvar a je teda jasné, že tu hovoríme o konci rádu Jedi a tom, že Luke je jeho posledným zástupcom.



PS2: Ak si myslíte, že viete obstojne písať a máte načítané a naštudované Star Wars univerzum mimo hlavných filmov (Canon/Non-canon), pričom sa o všetky tie úžasné príbehy chcete podeliť, napíšte na mail fanboy@refresher.sk.

Zobraziť galériu 18